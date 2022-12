Der Krieg hat Russland erreicht

Die Behörden würden "notwendige" Maßnahmen ergreifen, um das Land vor "weiteren ukrainischen Terrorangriffen zu schützen", kündigte Putins Sprecher Dmitri Peskow an. Details wollte er vorerst nicht nennen.

Zuvor hatte eine Drohne einen Flugplatz in der an die Ukraine angrenzenden russischen Region Kursk angegriffen und dabei einen Öltank in Brand gesetzt. Bereits am Montag meldeten russische Behörden Angriffe auf zwei Flugplätze weit im Landesinneren mit vier Toten.

Die Ukraine hat sich vorerst nicht zu den Angriffen bekannt. Es gab von offizieller Seite, wie schon bei vorangegangenen Angriffen auf russischem Territorium, nur vage, aber relativ klare Andeutungen einer Beteiligung. So twitterte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: Weil die Erde rund sei, werde etwas, das in den Luftraum eines anderen Landes eindringt, eben irgendwann zum Ursprung zurückkehren.

Eine Hoffnung auf Friedensverhandlungen ist damit in weite Ferne gerückt: Russland will mit den USA erst über einen Frieden mit der Ukraine sprechen, wenn es dort die Ziele seiner "speziellen Militäroperation" erreicht hat, teilte der Kreml gestern mit.

