"Der Kreml hat uns nicht um Waffenhilfe gebeten", sagt China

Die Gerüchte um eine Verwicklung Pekings in die russische Invasion in die Ukraine reißen nicht ab: Am Wochenende berichtete die britische Zeitung Financial Times unter Berufung auf Aussagen amerikanischer Geheimdienstler, dass Russland bei Staats- und Parteichef Xi Jinping um Waffenhilfe gebeten habe. Es sei um die Lieferung militärischen Materials gegangen. Konkrete Details nannten die Informanten nicht. Moskau dementierte umgehend. Auch Chinas Führung protestierte: Die USA würden mit bösartigen Absichten Falschinformationen verbreiten, sagte der Sprecher der Staats- und Parteiführung. Die US-Regierung hat China und chinesische Firmen daraufhin einmal mehr davor gewarnt, Russland bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen. In einem solchen Fall könnten chinesische Unternehmen selbst zum Ziel von US-Strafmaßnahmen werden.

Auch wenn die chinesische Führung wiederholt zu einer friedlichen Lösung des Konflikts aufgerufen hat und Chinas Haltung als "neutral" bezeichnet, ist es also unwahrscheinlich, dass die US-Drohungen zu einem Umdenken in Peking führen. China sieht sich zwar durch westliche Staaten unter Druck, den russischen Überfall auf die Ukraine zu verurteilen. Gleichwohl weigert sich die Führung in Peking, dies zu tun. Im Gegenteil, das Land hat die Propaganda Russlands übernommen, spricht von einer "Spezialoperation" oder der "Ukraine-Frage", und hat wiederholt die USA und die NATO für den Konflikt verantwortlich gemacht. Chinas Regime stellt den Krieg in der Ukraine zudem als Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA dar und schürt gezielt antiamerikanische Ressentiments.