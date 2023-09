Der Korridor der Ängste: Beginnt  Aserbaidschan einen neuen Großangriff?

Nach der Kapitulation Bergkarabachs fürchtet man in Armenien, dass die Aserbaidschaner einen neuen Großangriff starten. Es geht um eine Landverbindung durch Südarmenien Richtung Türkei. Gestern empfing Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew seinen türkischen Kollegen Recep Erdogan. Sie trafen sich in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan, die gleichzeitig an die Türkei und Armenien grenzt. Was Beobachter für ebenso demonstrativ halten wie die gemeinsame Eröffnung einer neuen