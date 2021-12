Der Klimaplan der Europäischen Union kommt in die heiße Phase

Bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen in Europa um 55 Prozent sinken. 20 Jahre später gilt netto null – es darf nicht mehr CO2 in die Luft geblasen werden, als wieder gebunden wird. Die Ziele sind EU-Gesetz. Im Juli hat die Kommission ein 6000-Seiten-Paket vorgelegt, das den Umbau der Wirtschaft auf klimaneutral in konkrete Gesetzesvorhaben gießt. Kein Wirtschaftssektor bleibt unberührt.