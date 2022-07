Der Kampf um die Nachfolge von Boris Johnson hat begonnen. Der britische Premier war am Donnerstag von seinem Posten als Chef der Konservativen Partei zurückgetreten, will aber Regierungschef bleiben, bis ein neuer Parteichef gefunden ist. Die ersten zwei Bewerber dafür haben am Freitag ihre Kandidatur bekanntgegeben. Tom Tugendhat, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Unterhaus, und Verkehrsminister Grant Shapps warfen ihren Hut in den Ring.