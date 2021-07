2021 und 2049. Das sind für die Führung in China die wichtigsten Daten in diesem Jahrhundert. Erst vor wenigen Tagen feierte die Kommunistische Partei mit viel Pomp ihren 100. Geburtstag – in 28 Jahren soll dies dann zum runden Geburtstag der Volksrepublik stattfinden. Dann, so die Ansage der Einheitspartei um Staats- und Parteichef Xi Jinping, will das Reich der Mitte führende Industrienation der Welt sein.