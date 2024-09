Nach dem Attentatsversuch durchsuchten Einsatzkräfte das Haus, in dem der Tatverdächtige gewohnt hatte.

Ein halbes Dutzend Staatsschützer stellte sich am Freitag im Innenministerium den Medien, um Antworten nach einem Schusswechsel vor Israels Generalkonsulat in München zu geben. Dort war am Donnerstag der Angreifer, ein junger Salzburger, von der Exekutive erschossen worden.