Der große Bösewicht: Trump schnippst als Comic-Schurke Demokraten weg

In dem 21-Sekunden-Video ist Trumps Kopf auf den Körper des Marvel-Bösewichtes Thanos montiert. Zu dramatischer Musik sind die Worte zu hören: "Ich bin unvermeidlich." Dann schnipst der Bösewicht mit seinen überdimensionalen Fingern. Kurz darauf werden mehrere Top-Demokraten - unter anderem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi - bei einer Stellungnahme zum angestrebten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeblendet. Doch durch den Bösewicht-Schnipser werden sie in einer Wolke weggefegt und lösen sich quasi in Staub auf.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is inevitable. pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019

Dazu steht in dem Tweet geschrieben, die Demokraten könnten ihr Schein-Impeachment so sehr vorantreiben, wie sie es auch wollten - Trumps Wiederwahl sei unvermeidlich.

Thanos ist eine Figur aus den Comics des Marvel-Verlags. 1963 begann "The Avengers" als Comic-Serie des Verlags. Die jüngste Verfilmung "Avengers: Endgame" brach im Sommer Rekorde an den Kinokassen. Darin geht es um die Avengers (auf Deutsch etwa: "die Rächer") um Iron Man, Hulk, Black Widow und Captain America in ihrem Kampf gegen den Bösewicht Thanos, der im Vorgängerfilm "Avengers: Infinity War" mal eben mit einem Fingerstreich die Hälfte des Universums vernichtet hatte.

Comic-Zeichner wenig erfreut

Der Comic-Zeichner und Thanos-Erfinder Jim Starlin reagierte wenig erfreut auf die Abwandlung seiner Figur durch Trumps Wahlkampfteam. Auf Instagram schrieb er am Mittwoch, erst habe er es als Verletzung empfunden, dass dieser "Dummkopf" seine Schöpfung nutze, "um sein kindisches Ego zu streicheln". Dann sei ihm aufgefallen, dass der Anführer seines Landes und der freien Welt es tatsächlich genieße, sich mit einem Massenmörder zu vergleichen. "Wie krank ist das?" Es seien "traurige und merkwürdige Zeiten". Glücklicherweise gehe alles irgendwann zu Ende, das gelte auch für "nationale Alpträume".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.