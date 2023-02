"Der größte Stammtisch der Welt ist zurück"

Ein "stiller Tag" soll der Aschermittwoch nach Artikel drei des bayerischen Feiertagsgesetzes sein. In den vergangenen beiden Jahren war er das auch: 2021 fand der Politische Aschermittwoch der CSU online statt, 2022 wurde er wegen der Ukrainekrieg abgesagt. "Jetzt ist der größte Stammtisch der Welt wieder zurück" polterte CSU-Generalsekretär Martin Huber gestern, versprach ein "Hochfest der bayerischen Politik".

Zum gröhlenden Jubel von "gefühlt 10.000 Menschen", obwohl nur 4000 in die Passauer Nibelungenhalle dürfen. Sie waren gekommen, um Parteichef Markus Söder zu sehen. Und der lieferte in seiner 100-minütigen Rede ab, tischte seine "rhetorisch-deftige Hausmannskost"- wie er die Kritik an Opposition, Bundesregierung und Klimaklebern selbst nennt - auf.

Oberösterreichs Abordnung

Auch eine Abordnung Oberösterreichs ist dabei. Man sei mit der CSU "in sehr engem Austausch" sagt VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger . Die CSU sei "eine Schwesterpartei", für die müsse man da sein. Für VP-Klubobmann Christian Dörfel und ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist der Politische Aschermittwoch "sehr beeindruckend". "Die Stimmung hier ist echt gewaltig." Für Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP) haben ÖVP und CSU viele gemeinsame Ziele, etwa "den gemeinsamen Kampf gegen illegale Migration" oder die Umstellung auf erneuerbare Energien.

"Wir sind die stärksten, wir sind die besten"

Wie Lebensadern ziehen blau-weiße Banner durch die Halle. Und noch bevor der erste Vorredner gegen 9.30 Uhr zum Mikrofon greift, stehen auf den Biertischganituren bereits Tausende Maßkrüge. Halbe dürfen erst ab 11 Uhr bestellt werden. In wuchtigen Flechtkörpen tragen Kellnerinnen Brezen und Fischsemmeln von Biertisch zu Biertisch. Ihnen gilt die ungeteilte Aufmerksamkeit. Bis Söder einzieht.

2021 saß er noch in Stüberlkulisse daheim. Seine Polterei wurde live übertragen, Gesellschaft leisteten ihm Pappaufsteller. Der Applaus kam vom Band. Die große Freude über das Wiedersehen brandete gestern über, Söders Weg zur Bühne dauert. Die Menschen greifen nach seinen Ärmeln, halten ihm Handykameras vors Gesicht, machen Selfies. Söder lässt sie gewähren, lässt sich feiern.

"Wir sind die stärksten, wir sind die besten, wir sind die Bayern", stimmt er an. Die Menge tobt. Einige greifen nach den kleinen Foldern am Tisch, in denen sie ihre Parteimitgliedschaft abschließen können. Wie viel sie zahlen wollen, entscheiden sie selbst: 100, 200 oder "Ich zahle freiwillig mehr".

Ein Podest für den Bierkrug

Söder setzt zum Rundum-Schlag an, er muss wahlkämpfen. Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt, Umfragen sagen der CSU mehr als 40 Prozent voraus. Die Grüne Außenministerin Annalena Baerbock sei ein Sicherheitsrisiko, gefährde die Beziehung zu Russland. "Herr Scholz, pfeifen Sie Baerbock zurück" ruft Söder.

Ein Fan trägt ein riesiges Schild "Söder ist der Beste" durch die Reihen. Die Ordner holen ihn nach vorne, Söder soll ihn sehen.

Dieser nimmt einen Schluck aus dem tönernen Masskrug, der neben ihm auf einem eigenen Podest steht. Er stehe zur Ukraine und zur Unterstützung mit Waffen: "Jetzt stehen Amerika und Bayern wieder beieinander." Auf die Grünen hat sich der Parteichef eingeschossen: Ihre Reden hätten "mit dem ganzen Gendern" mehr Sternchen als der Nachthimmel, die Klimakleber würden das Allgemeinwohl gefährden: "Ich sage immer kleben und kleben lassen."

Die anderen Parteien sind "egal"

Die anderen Parteien touchiert er kaum. Die FDP sei "völlig egal", die AfD "sinnlos" und die bayerische SPD bloß die "buckelige Verwandtschaft" der Bundespartei. "Auf jeden Fall darf der Himmel über Bayern am 8. Oktober nicht grün werden, er muss weiß-blau sein."

100 Minuten lange hängen ihm die Menschen an den Lippen. Mit Söders Rede findet auch der CSU-Aschermittwoch ein Ende. Abgesungen wird er mit der Bayernhymne. Und der Europahymne, zur Überraschung vieler.

"Gott schütze Deutschland, Gott schütze Bayern", die letzte Botschaft, die Söder den "gefühlt 10.000" mitgibt. "Und bitte auch die CSU."

Autor Michael Schäfl Redakteur Politik Michael Schäfl