"Der Fall Nawalny bringt einen neuen Tiefpunkt"

Das gestrige Treffen zwischen den Chefdiplomaten der EU und Russlands wurde vom Fall Nawalny überschattet. Und ihm folgte ein Eklat: Russland wies drei EU-Diplomaten aus.

Er könne sich nur wiederholen, antwortete Josep Borrell ohne Begeisterung auf die Frage eines Journalisten. "Natürlich haben wir über den Fall Nawalny und die festgenommenen Demonstranten gesprochen", sagte der EU-Außenbeauftragte bei einer Pressekonferenz mit Russlands Außenminister Sergei Lawrow. "Wir haben Minister Lawrow unsere Sorge ausgedrückt und unseren Appell wiederholt, Nawalny freizulassen." Das könne man drei-, vier- oder vielmals wiederholen, nichts ändere sich daran.

Borrells gestriger Aufenthalt in Moskau war der erste Besuch eines EU-Chefdiplomaten in Russland seit drei Jahren. Ein Besuch, den die russische Seite mit einem Eklat beendete. Am späten Nachmittag wurde bekannt, dass sie drei EU-Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden ausgewiesen hat. Das russische Außenministerium unterstellt den Gesandten, sie hätten an nicht genehmigten Protestaktionen für die Befreiung Nawalnys teilgenommen. Borrell konnte diesen Schritt Russlands nur noch verurteilen und auf das Beobachtungsrecht verweisen, das Diplomaten nach dem Wiener Abkommen in ihren Gastländern besitzen.

Schon zuvor hatte Borrell von einem "Tiefpunkt" gesprochen, Lawrow nahm erst recht kein Blatt vor den Mund: Angesichts möglicher Sanktionen aus Brüssel bezeichnete er die EU als "unzuverlässigen" Partner. Die Ablehnung der Europäer auf die ständigen Forderungen der Russen, ihnen Gewebeanalysen des Vergifteten zu übergeben, nannte er "unhöflich" und "arrogant". Borrell teilte mit, im Moment schlage kein EU-Mitglied neue Sanktionen vor, man werde das Thema aber beim EU-Gipfel im März diskutieren.

Der Spanier hätte in Moskau auch Nawalny gerne getroffen, der am Dienstag per Gerichtsbeschluss für über zweieinhalb Jahre ins Gefängnis geschickt worden war. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums hatte dazu erklärt, Borrell und seine Leute sollten das Treffen selbst aushandeln. Aber Nawalny war unabkömmlich. Er stand gestern wieder vor einem Moskauer Gericht, diesmal wirft man ihm Verleumdung vor. Nawalny hatte im Juli böse Worte zu einem Reklamevideo getwittert, auf denen mehrere Vorzeigebürger für Putins Verfassungsreform warben. Er titulierte sie unter anderem als "käufliche Lakaien", als "Schande des Landes und Verräter".

Zusätzliche Strafe für Nawalny

Das Gericht vertagte sich auf den 12. Februar. Die meisten Beobachter rechneten mit Schuldspruch. Allerdings droht Nawalny diesmal keine zusätzliche Haft, sondern Bußgeld oder Strafarbeit. (scholl)