Der Erfolg von Merz als „gute Nachricht für Europa“

„Europa ist hier, um die Ukraine in diesem entscheidenden Moment zu stärken.“ Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach dem Land am Montag, dem dritten Jahrestag der russischen Invasion, in Kiew die Solidarität der EU aus. Auch Ratspräsident António Costa hatte die Reise angetreten, ebenso eine Reihe weiterer europäischer Staats- und Regierungschefs. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau war gekommen.