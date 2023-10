"Der Einsatz verläuft nach Plan", heißt es aus Israel

Das israelische Militär hat den Einsatz seiner Bodentruppen gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen zu Wochenbeginn nochmals deutlich ausgeweitet. Die Soldaten hätten Dutzende militante Palästinenser getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verschanzt hätten, erklärte das Militär. Der Einsatz verlaufe Schritt für Schritt nach Plan. Israelischen Angaben zufolge wurden in den vergangenen Tagen bereits mehr als 600 Ziele im Gazastreifen getroffen. Die Hauptstadt Gaza-Stadt sei bereits eingekreist. Systematisch wird auch die Infrastruktur zerstört: "Sie haben die Salaheddin-Straße abgeschnitten und schießen auf jedes Auto, das dort fährt", berichteten Augenzeugen.

Fotos dokumentieren die gewaltige Zerstörung im Gazastreifen. Seit dem Beginn der israelischen Angriffe vor drei Wochen gab es laut lokalen Angaben mehr als 8000 Todesopfer. Das sind doppelt so viele wie in allen vier vorherigen Gazakriegen zusammen. Und Hunderte Menschen liegen noch unter den Trümmern begraben. Vierzig Prozent der Opfer seien Kinder, teilte "Save the Children" mit.

In Massengräbern verscharrt

1,4 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Bewohner des dicht besiedelten Gebiets, sind zu Binnenflüchtlingen geworden. Laut UN-Angaben mangelt es an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff. Die Hilfstransporte, die durchkommen, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Flucht vor den Kämpfen nimmt kein Ende. Bild: APA/AFP/MOHAMMED ABED

Die Verzweiflung wächst: Leichenhallen quellen über, Menschen werden daher ohne Bestattungsriten eilig in Massengräbern verscharrt – insbesondere dann, wenn die Leichen so entstellt sind, dass sie nicht identifiziert werden können. Viele Eltern haben daher begonnen, ihren Kindern mit einem Stift den Namen auf Arme und Beine zu schreiben. Sie hoffen, so wenigstens benachrichtigt zu werden, falls ihre Kinder tot sind.

Viel zu wenige Hilfsgüter erreichen den Gazastreifen. Bild: APA/AFP/MOHAMMED ABED

Unterdessen wächst die internationale Kritik am Vorgehen Israels. Die israelische Armee weist solche Vorwürfe jedoch erbost von sich. Man treffe eine genaue Zielauswahl und versuche, zivile Opfer zu minimieren, heißt es. Zugleich hebt Ministerpräsident Netanjahu wieder hervor, dass die Hamas für alle zivilen Opfer im Gazastreifen verantwortlich sei. Denn sie benutze die Menschen als Schutzschilde. Terroristen der Hamas setzten indes ihre Raketenangriffe auf Israel fort. In Jerusalem, im Zentrum und im Süden heulten ständig die Warnsirenen.

Der Einsatz verlaufe nach Plan, sagte ein israelischer Militärsprecher. Bild: APA/AFP/JALAA MAREY

In Israel selbst bangt man vor allem um die Geiseln, deren Zahl erneut nach oben korrigiert wurde. Laut jüngsten Angaben hat die Hamas seit 7. Oktober noch immer 239 Israelis in ihrer Gewalt. Gestern veröffentlichten die islamistischen Terroristen ein neues Video, das angeblich drei gefangengenommene Frauen zeigt und weiter Stimmung gegen die israelische Regierung machen soll. "Bibi Netanjahu", sagt darin eine Geisel, "du hättest uns alle befreien sollen. Stattdessen tragen wir die Last deines sicherheitspolitischen, militärischen und diplomatischen Versagens." In Deutschland war die Betroffenheit besonders groß, denn mittlerweile ist es sicher, dass die vermisste Deutsche Shani Louk tot ist. Der Leichnam der 23-Jährigen, die bei einem Rave-Festival verschleppt worden war, wurde gefunden und identifiziert.

Unterdessen wächst die internationale Angst, dass sich der Krieg gegen die Hamas zu einem Flächenbrand ausweitet. Vor allem aus dem Iran kommen Warnungen, doch wartet man in Teheran mit einem direkten Eingreifen noch ab.

