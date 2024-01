Ko Wen-je, Spitzenkandidat der neuen Volkspartei TPP für die Wahl am 13. Jänner

Es ist nicht besonders zielführend, die politische Landschaft Taiwans in "links" und "rechts" zu unterteilen, so wie es in Europa meist noch üblich ist. Besser ist es, die Parteien anhand ihrer Distanz zu China zu unterscheiden, daran orientiert sich auch ein Großteil des taiwanesischen Wahlvolkes.