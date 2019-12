Der Bürgerkrieg in Libyen weitet sich immer mehr aus

Mehr als sieben Jahre lang haben syrische Rebellen mit Waffen von Muammar al-Gaddafi gekämpft. Die Arsenale des im Oktober 2011 getöteten libyschen Diktators galten als die größten im Nahen Osten. Es war daher nicht weiter erstaunlich, dass die neuen islamistischen Machthaber in Tripolis nach Abnehmern für das reichlich vorhandene Kriegsgerät suchten und diese vor allem in Syrien fanden. Trotz eines Embargos hätten die Exporte dorthin "eine alarmierende Rate" erreicht, heißt es in einem im April 2013 veröffentlichten UNO-Bericht.

Nun wollen sich die syrischen Rebellen für die "großzügige Unterstützung" aus Libyen erkenntlich zeigen. Es sei "selbstverständlich", dass man die bei Tripolis in Bedrängnis geratenen Milizen der von der UNO anerkannten libyschen "Einheitsregierung" jetzt unterstützen werde, zitiert das Nachrichtenportal "Middle East Eye" einen Sprecher der syrischen "Faylaq al-Sham"-Miliz.

Im Kampf gegen Kurden bewährt

Organisiert wird die Hilfe von der türkischen Armee. Weil die Entsendung von türkischen Soldaten nach Libyen für Staatschef Recep Tayyip Erdogan ein zu hohes politisches Risiko darstellt, wird er syrisch-turkmenische Dschihadisten nach Nord-Afrika entsenden. Diese haben sich – aus türkischer Sicht – bereits im Kampf gegen die syrischen Kurden "bewährt".

Nach arabischen und türkischen Medienberichten sollen vor allem Kämpfer der "Sultan Murad Division", einem Zusammenschluss von 19 kleineren islamistischen Milizen, in Nord-Afrika zum Einsatz kommen. UNO und die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" (AI) werfen der Gruppierung schwere Menschenrechtsverletzungen vor – darunter die Folter und Vergewaltigung von Gefangenen.

Laut "Middle East Eye" sollen Kommandeure der syrischen Dschihadisten-Milizen bereits in Libyen eingetroffen sein und den Einsatz größerer Verbände vorbereiten. Viel Zeit bleibt offenbar nicht, weil die Haftar-Milizen bereits den Stadtrand von Tripolis erreicht haben. Die Kampfgruppen des Generals werden, neben der russischen "Wagner-Gruppe", auch von 1000 sudanesischen Söldnern unterstützt, die aus dem Jemen abgezogen wurden.

Muslimbrüder als Verbindung

Wie Erdogan steht auch Libyens Premier Fajis al-Sarradsch der radikal-islamischen Muslimbruderschaft nahe, die von Staaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten als Bedrohung gesehen wird. Riad und Abu Dhabi haben sich daher hinter General Haftar gestellt, der auch Frankreich an seiner Seite weiß.

