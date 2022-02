Der britische Premier warnt vor "dem größten Krieg in Europa seit 1945"

Die Lage im Ukraine-Konflikt hat sich am Wochenende weiter zugespitzt, Sorgen bereiten vor allem zahlreiche Gefechte in der Ostukraine. Mit Appellen, Warnungen und Drohungen haben sich daher westliche Spitzenpolitiker auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende an Moskau gewandt.

Der britische Premier Boris Johnson hat in drastischen Worten vor einem Krieg in der Dimension des Zweiten Weltkriegs gewarnt. "Ich muss leider sagen, dass der Plan, den wir sehen, vom Ausmaß her etwas ist, das wirklich der größte Krieg in Europa seit 1945 sein könnte", sagte er.

ZIB 1: Propagandakrieg um die Ukraine

Johnson bezog sich in seinen Aussagen auf mutmaßliche russische Pläne für einen Angriff auf die Ukraine. "Alles deutet darauf hin, dass der Plan in gewisser Weise schon begonnen hat." Zugleich kündigte er im Falle einer militärischen Eskalation scharfe Sanktionen an: Großbritannien und die USA würden es russischen Firmen unmöglich machen, "in Pfund und Dollar zu handeln", was diese schwer treffen werde.

Johnson befürchtet bei Russlands Staatschef Wladimir Putin unlogisches Vorgehen. Die Androhung wirtschaftlicher, finanzieller Sanktionen reiche womöglich nicht aus, um "einen irrationalen Akteur abzuschrecken", sagte er.

Macron telefonierte mit Putin

Nach einem längeren Telefonat zur Ukraine-Krise mit Kremlchef Putin am Sonntag telefonierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Wie es aus dem Elysee-Palast hieß, dauerte das Telefonat von Macron und Putin rund eine Stunde und 45 Minuten. Zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Erst am Vorabend hatte Macron mit Selenskyj telefoniert, der die Dialogbereitschaft seines Landes betont hatte. Wie es in Paris hieß, sicherte Selenskyj zu, nicht auf Provokationen moskautreuer Separatisten in der Ostukraine zu reagieren.

Angesichts der eskalierenden Lage im Donbass fordert der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba den Westen zum Handeln auf. Es müssten jetzt schon Teile der geplanten Sanktionen gegen Russland verhängt werden, sagt Kuleba. "Russland muss jetzt gestoppt werden, wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln." Es sei jetzt nicht mehr die Zeit für endlose Diskussionen, es müssten vielmehr Entscheidungen getroffen werden.

Sondersitzung der OSZE in Wien

Das aktuelle Vorsitzland Polen hat angesichts der angespannten Lage für heute eine Sondersitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einberufen. Beantragt wurde das Treffen in Wien von der Ukraine. Im Kriegsgebiet im Donbass ist eine OSZE-Beobachtermission im Einsatz.

Die Caritas warnte unterdessen eindringlich vor einer humanitären Katastrophe und Massenflucht im Falle einer militärischen Eskalation: "Sollte es zu keiner Einigung kommen, müssen wir damit rechnen, dass Millionen von Ukrainern aus ihren Häusern fliehen und entweder innerhalb des Landes oder in Nachbarländern Zuflucht suchen", sagt Caritas-Präsident Michael Landau. "Das würde eine humanitäre Katastrophe bedeuten, wie sie Europa seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat."

AUA stoppt Kiew-Flüge

Österreichs Außenamt hat eine Reisewarnung für die Ukraine verhängt. Zudem wurde Österreichern „dringend geraten“, das Land unverzüglich zu verlassen. Ausnahmen bestehen für die westlichen Gebiete wie Lemberg oder Transkarpatien. Zugleich wird ein Krisenteam ins Land geschickt. Die Gruppe bestehe aus sieben Mitarbeitern des Außen-, Innen- und Verteidigungsministeriums.

Die heimische Fluglinie Austrian Airlines (AUA) hat unmittelbar darauf reagiert und setzt ab heute, Montag, alle Flüge in die ukrainische Hauptstadt Kiew und in die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa aus. Flüge nach Lwiw (Lemberg) finden weiterhin statt, derzeit fliegt die AUA dreimal wöchentlich dorthin.