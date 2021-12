Der Brexit hat die große Ernüchterung gebracht

Es hörte sich alles irgendwie toll an – zumindest wenn man den Versprechen des britischen Premiers Boris Johnson glaubte: Großbritannien sollte nach dem Austritt aus der EU ein "freies Land" werden – das "großartigste Land der Erde" mit der "erfolgreichsten Wirtschaft Europas", feierte Johnson den Beginn einer neuen Ära. Genau ein Jahr nach dem endgültigen EU-Austritt am 31. Dezember 2020 ist bei den Briten aber die große Ernüchterung eingekehrt. 61 Prozent bewerten in einer aktuellen Studie den Brexit als "schlecht". Nur 14 Prozent sind der Meinung, der Brexit sei besser verlaufen als erwartet.

Was der Schönredner Johnson anfangs noch als "Kinderkrankheiten" beim Start in die neue Freiheit entschuldigen konnte, hat den Alltag der Briten dauerhaft erschwert. Wohin man auch schaut, die Probleme sind größer denn je. Der Brexit belastet die Wirtschaft, das britische Leben ist umständlicher, bürokratischer und teurer geworden.

Das größte Problem: Es fehlen ausländische Fachkräfte. Schon 2020, im Übergangsjahr, hatten offiziellen Angaben zufolge mehr als 200.000 EU-Bürger das Land verlassen, die tatsächliche Zahl dürfte sehr viel höher sein. Ein Jahr später sind zahllose weitere gegangen. Jetzt fehlen sie überall: in Hotels und Restaurants, in Schlachthöfen, Krankenhäusern und Transportunternehmen. Leere Regale in den Supermärkten sowie Tankstellen ohne Benzin waren unmittelbare Folgen. Ein Sondervisum-Programm der Regierung sollte die händeringend gesuchten Fachkräfte auf die Insel locken – doch es floppt. Kaum jemand kommt.

Der Fachkräftemangel ist auch in einer anderen Hinsicht spürbar. Denn er hat unter anderem dazu geführt, dass Unternehmen die Löhne für Mitarbeiter erhöhen mussten, um Stellen attraktiver zu machen. Vielen bleibt deshalb nichts anderes übrig, als die Preise ihrer Produkte zu erhöhen. Somit ist der Brexit auch mitverantwortlich für die explodierende Inflation. Sie stieg im November auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren und belastet vor allem die, die ohnehin nicht viel verdienen.

Nicht einmal die versprochene Kontrolle über die eigenen Grenzen – ein Hauptargument vieler Bexit-Befürworter – konnte erreicht werden. Inzwischen drängen mehr illegale Migranten über den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich als je zuvor. In diesem Jahr waren es allein bis Anfang Dezember etwa 26.000 – mehr als dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2020.

Außenpolitisch belastet das noch immer ungelöste Dauer-Streitthema Nordirland die Beziehungen mit Brüssel, Dublin und sogar Washington.

Nur einen Vorteil konnten die Briten durch den Brexit spüren: Während die EU noch über die Zulassung der Corona-Impfstoffe diskutierte, impften die Briten schon Anfang Dezember 2020 munter drauflos. Doch die neue Omikron-Variante macht auch die erhoffte Rückkehr zur Freiheit wieder zunichte. Auch Großbritannien musste zuletzt die Corona-Beschränkungen wieder verschärfen.