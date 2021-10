Die Parlamentswahl am Freitag und Samstag in Tschechien hat die Machtverhältnisse in Prag grundlegend verschoben – und doch könnte der bisher amtierende Premier Andrej Babis noch einige Zeit im Amt bleiben. Nach dem vorläufigen Endergebnis hat die bisherige Regierungskoalition ihre Mehrheit verloren. Die liberal-konservative Opposition stellt künftig im Abgeordnetenhaus eine bequeme Mehrheit.