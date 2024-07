Der atemberaubende Aufstieg des Narendra Modi zu Indiens Premier

Dass er heute seine dritte Amtsperiode absolviert und international angesehener Gesprächspartner ist, hat er seinem frühzeitigen Engagement bei den Hindu-Nationalisten und deren Unterstützung sowie dem Gewicht Indiens als bevölkerungsreichstes Land der Erde zu verdanken. Am Dienstag und Mittwoch besucht Modi Österreich.

17. September 1950 - Narendra Modi kommt drei Jahre nach der Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien im Ort Vadnagar im nordwestlichen Unionsstaat Gujarat auf die Welt. Er ist das dritte von sechs Kindern. Sein Vater hatte einen Teeverkaufstand am Bahnhof, seine Mutter war Tellerwäscherin.

Im Wahlkampf hatte er erneut den Hindu-Nationalismus in den Vordergrund seiner Kampagne gerückt und im Jänner bei der Einweihung des umstrittenen Hindu-Tempels in der Stadt Ayodhya eine leitende Rolle eingenommen. Der neu errichtete Schrein wurde an der Stelle der Moschee Babri Masjid errichtet, die 1992 von einem hinduistischen Mob unter Führung der BJP zerstört worden war. Der Angriff löste landesweit schwere Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen aus, bei denen mehr als 2.000 Menschen getötet wurden, die meisten davon Muslime. Zudem hatte die Regierung ein umstrittenes Staatsbürgerschaftsgesetz eingeführt, das Einbürgerungen beschleunigt, aber muslimische Migranten aus Nachbarländern ausschließt.

