Der Angriff stockt: "Irgendwas ist nicht so gelaufen wie geplant"

Russland will in der Ukraine offenbar die nächste Front eröffnen. Wie das ukrainische Verteidigungsministerium gestern meldete, steuern vier große russische Landungsschiffe in Begleitung dreier Raketenschnellboote auf die Schwarzmeerstadt Odessa zu. Offenbar will man auch den größten noch offenen ukrainischen Hafen attackieren.