"Der Abzug russischer Truppen von der Halbinsel Krim war ein Fake-Abzug"

In der aktuellen Ukraine-Krise tritt die EU weiterhin demonstrativ geschlossen auf: Am Rande des gestrigen EU-Afrika-Gipfels in Brüssel gab es ein Sondertreffen der 27 Staats- und Regierungschefs, das EU-Außenbeauftragter Josep Borrell so zusammenfasste: "Wir können keinen Abzug russischer Truppen bestätigen, wir sind allerdings sehr besorgt über die Zunahme von Gefechten in der Ostukraine." Daher fordere man Russland zur Deeskalation auf.

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, es stünden unverändert viele russische Soldaten entlang der Grenze zur Ukraine. "Das ist bedrohlich. Da darf man nicht naiv sein", betonte er. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte, dass die EU für alle Entwicklungen gerüstet sei. "Wir hoffen auf das Beste, aber wir sind auf das Schlimmste vorbereitet." Dabei machte sie deutlich, dass sie russische Angaben eines Rückzugs von Truppen als Falschinformation einstufe. "Wir haben bisher keine Anzeichen für Deeskalation gesehen."

Noch deutlicher wurde Österreichs Kanzler Karl Nehammer (VP), der von einem "russischen Fake-Abzug von der Krim" sprach. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass auf Knopfdruck eine Invasion der Ukraine möglich ist."

Die jüngsten Gefechte in der Ostukraine "können zweierlei bedeuten", so Nehammer. Es sei "generell eine angespannte Situation und Feuergefechte können dort rasch entstehen", es könne aber auch der Beginn einer "russischen Erzählung" sein, dass die Eskalation vor Ort ein Eingreifen von russischer Seite notwendig mache.

Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben Gefechte und Artilleriebeschuss in Luhansk bestätigt. Laut Berichten haben die vom Kreml gesteuerten Rebellen im Donbass Artilleriegranaten auf einen Kindergarten abgefeuert. Kinder kamen nicht zu Schaden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach aber von "großer Provokation".

Stationiert Belarus Atomwaffen?

Wüste Drohungen gegen Europa und die NATO hat unterdessen der belarussische Diktator und Putin-Verbündete Alexander Lukaschenko ausgestoßen: Im Falle einer Bedrohung durch den Westen sei er zur Stationierung von russischen Atomwaffen bereit. "Wenn es notwendig ist", werde sein Land nicht nur Atomwaffen, "sondern auch Super-Nuklearwaffen" aufnehmen, um "unser Territorium zu verteidigen", so Lukaschenko.

Russische Militärstützpunkte in Weißrussland brauche es hingegen nicht, sagte Lukaschenko. Schließlich werde die russische Armee "in einem Notfall zur Unterstützung ins Nachbarland kommen", so Lukaschenko. Minsk und Moskau hatten vergangene Woche gemeinsame Militärmanöver in Belarus begonnen, die bis 20. Februar dauern sollen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wies die Vorwürfe aus Belarus zurück: "Die NATO ist keine Bedrohung, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis", so Stoltenberg nach einem Verteidigungsministertreffen der 30 Mitgliedsländer in Brüssel.

„Invasionsgefahr hoch“

US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller gegenteiliger Beteuerungen aus Moskau weiterhin einen russischen Einmarsch in die Ukraine. Biden sagte gestern in Washington, die Gefahr einer russischen Invasion sei „sehr hoch“, und nach seiner Einschätzung könne es „in den nächsten paar Tagen“ tatsächlich dazu kommen. Mitten in den Spannungen mit Russland hat Moskau den stellvertretenden US-Botschafter in Russland, Bart Gorman, aus dem Land gewiesen.