Demonstranten in Myanmar werden immer kreativer

Die Kundgebungen wurden dabei am fünften Tag in Folge bunter und kreativer. So marschierten in der Stadt Yangon mehr als 100 Frauen in Abendkleidern als Disney-Prinzessinnen durch die Straßen und forderten die Freilassung der festgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi. "Wir wollen zeigen, dass junge Frauen auch an den Protesten teilnehmen", zitierte das Portal "Frontier Myanmar" eine Demonstrantin. An anderer Stelle war ein Demonstrationszug muskelgestählter Bodybuilder zu sehen, die mit nacktem Oberkörper gegen die Putschisten protestierten.

