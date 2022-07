Demonstranten besetzten Iraks Parlament

Vor allem Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr besetzten am Samstag das Parlament in der Hauptstadt Bagdad. Am Sonntag strömten Hunderte weitere Demonstranten in die Hochsicherheitszone Bagdads. Unterdessen wurden immer mehr Sicherheitskräfte in der Grünen Zone stationiert. Mit den Protesten will die Sadr-Bewegung verhindern, dass ihre politischen Gegner eine Regierung bilden.