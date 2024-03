Demokratie in Gefahr: "Noch nie wurden so viele Staaten so schlecht regiert"

Noch nie wurden in den vergangenen 20 Jahren so viele Staaten schlecht regiert. Korrupte Autokratien sind weltweit im Vormarsch und zerfressen die Marktwirtschaft, lautet die ernüchternde Bilanz der aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung.

Die Experten der Bertelsmann-Stiftung erstellen alle zwei Jahre einen Transformationsindex (BTI), mit dem die Demokratie, die Regierungsarbeit, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 137 Ländern bewertet wird. Innerhalb von zwei Jahren (von Jänner 2021 bis Jänner 2023) waren in 25 dieser Länder die Wahlen weniger frei und fair, in 32 Ländern gab es einen Rückschritt bei der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, in 39 Ländern wurde die Meinungs- und Pressefreiheit stärker beschränkt. Aktuell steht in den untersuchten Staaten 63 Demokratien eine Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber.

Diese Entwicklung macht auch vor Europa nicht halt. Während sich die baltischen Staaten, aber auch Slowenien und Polen zuletzt weiter positiv entwickelt haben, ist die Lage in Ungarn und Serbien prekär geworden. Bosnien und Herzegowina, das zuletzt Reformen eingeleitet hat, zählt laut BTI sogar zu den Staaten mit großen demokratischen Defiziten. Und auch die Ukraine, Rumänien und Bulgarien weisen demnach noch demokratische Defizite auf.

49 "Hardliner-Autokratien"

Zugleich attestierten die Autoren vielen Staaten eine verfehlte Wirtschaftspolitik. In 83 der 137 Länder herrsche eine massive soziale Ausgrenzung. "In einer steigenden Zahl an Ländern sind es die Gegner demokratischer und marktwirtschaftlicher Reformen, die an den Schaltstellen der Macht sitzen", heißt es.

Zu den 25 "moderaten" Autokratien zählen die Türkei, Algerien, der Irak, Uganda, Nigeria oder auch Jordanien und Singapur mit laut Stiftung autoritärer Herrschaft, zudem auch Tunesien, Benin oder El Salvador, die 2022 noch als Demokratien eingestuft waren. Hinzu kommen 49 "Hardliner-Autokratien", zu denen der Analyse zufolge auch Russland gehört, wo Machthaber Wladimir Putin sich erst vor wenigen Tagen eine weitere Amtszeit gesichert hat. Und zur Volksrepublik China schreiben die Studienautoren: "Das chinesische Regime mutiert unter Xi Jinping in zunehmendem Maße von einer Einparteienherrschaft zu einer absolutistischen Monokratie."

Auch Positivbeispiele

Ähnlich sei es mit Regimes in Putsch-Staaten wie Burkina Faso, Mali und Myanmar. Und in arabischen Staaten wie Ägypten, Sudan oder Syrien habe die Repression höchste Ausmaße erreicht, es werde jegliche politische Opposition im Keim erstickt. Drastisch sei auch die Lage in Afghanistan, Nicaragua, Tadschikistan, im Iran oder im Tschad.

Die Studie hebt jedoch auch Positivbeispiele hervor. So gebe es erstarkende Demokratiebewegungen beispielsweise in Brasilien und Polen, wo die Bevölkerung autoritäre Kräfte abgewählt hat. "Autoritäre Trends können an der Wahlurne gestoppt werden", sagt der für den Index mitverantwortliche Historiker Hauke Hartmann. "Dafür braucht es eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung vor den Wahlen und die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit nach den Wahlen." Positive Transformationen gebe es unter anderem auch in den baltischen Staaten sowie in Taiwan, Südkorea, Costa Rica, Chile und Uruguay. All diese Länder würden den Rechtsstaat stärken und der Bevölkerung Mitgestaltung ermöglichen. Da sich die Studie auf Entwicklungs- und Transformationsländer beschränkt, wurde keine Bewertung von Australien, Nordamerika und Westeuropa vorgenommen.

