Dem Papst geht es ein bisschen besser

Leichtes Aufatmen im Vatikan: Papst Franziskus geht es ein bisschen besser. Sein Gesundheitszustand sei stabil, seine Blutwerte seien leicht verbessert, teilte ein Vatikan-Sprecher am Donnerstag mit. Demnach konnte der 88-jährige Pontifex am Morgen das Bett in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli kurzzeitig verlassen und in seinem Sessel frühstücken.

Papst Franziskus befindet sich seit einer Woche im Spital, wo er wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt wird. Am siebenten Tag seines Krankenhausaufenthalts setze der Papst seine Behandlung und auch seine Arbeitstätigkeit fort, hörte man aus dem Vatikan. "Das heißt, er liest und unterschreibt Dokumente, führt Telefongespräche oder trifft sich mit engen Mitarbeitern."

"Wir sind alle besorgt um den Papst, aber die Tatsache, dass er gefrühstückt, die Zeitungen gelesen und Menschen empfangen hat, bedeutet, dass wir uns auf dem richtigen Weg zu einer vollständigen Genesung befinden, die hoffentlich bald eintreten wird", sagte Kardinal Matteo Maria Zuppi, Chef der italienischen Bischofskonferenz.

Der Vatikan beobachtet unterdessen mit Sorge Fake News. In den vergangenen Tagen kursierten Berichte in sozialen Medien, laut denen der Zustand von Franziskus so kritisch sei, dass er bereits die letzte Ölung erhalten habe. Die falschen Informationen seien von der Front der Papstgegner im Vatikan angefacht, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Il Giornale".

Den Humor nicht verloren

Auf die Gerüchte hatte auch Franziskus angeblich bei einem Besuch durch Italiens Premierministerin Giorgia Meloni reagiert. Der Papst habe etwas atemloser als sonst, aber mit blitzenden Augen in gewohnt ironischer Weise gewitzelt, hieß es dazu in der Tageszeitung "Corriere della Sera". Es gebe Leute, die für seinen Tod beteten, aber der Herr habe entschieden, ihn doch noch hier zu belassen.

