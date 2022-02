OÖN: Herr Oberst, der Albtraum ist leider Wirklichkeit geworden. Russland hat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. War diese Eskalation erwartbar? Markus Reisner: Wir haben uns den russischen Aufmarsch an der ukrainischen Grenze in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich sehr genau angeschaut. Daraufhin haben wir vier aufeinander aufbauende Szenarien entwickelt. Szenario eins war ebendieser Aufmarsch, der die Ukraine beeindrucken sollte – was nicht passiert ist. Phase