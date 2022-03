"Das zeigt die Rücksichtslosigkeit, mit der Russland diesen Krieg führt"

Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja, der größten Anlage in Europa, ist es in der Nacht auf Freitag durch russischen Beschuss zu einem schweren Zwischenfall gekommen: Die Leitung des Kernkraftwerks und ukrainische Behörden berichteten von einem Feuer in einem Schulungsgebäude.

In den Morgenstunden vermeldeten der ukrainische Katastrophenschutz und das Innenministerium, dass der Brand gelöscht sei. Die Strahlungssicherheit des Kernkraftwerks sei gewährleistet, sagte der Direktor der Anlage. Wenig später wurde bekannt, dass das AKW von russischen Truppen eingenommen wurde.

Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) erklärte, nach Angaben der ukrainischen Nuklearaufsicht sei in der Umgebung des Kraftwerks keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Zugleich forderte die in Wien ansässige Behörde ein sofortiges Ende jeglicher Kampfhandlungen rund um das Atomkraftwerk und warnte vor "ernster Gefahr", sollten Reaktoren getroffen werden.

ZIB 1: Der Druck wächst auf den Westen, militärisch einzugreifen - angesichts der Bilder aus der Ukraine. Kann die NATO da bei ihrem Nein bleiben? Raphaela Schaidreiter berichtet.

ZIB 1: Über die aktuellsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg berichten die ZIB-Korrespondenten Ernst Gelegs und Christian Wehrschütz.

"Wir müssen etwas tun"

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte in Wien, dass er persönlich nach Saporischschja reisen wolle, um das AKW zu inspizieren. "Ich bin bereit zu kommen", sagte Grossi in einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Grossi schlug Tschernobyl als Ort für russisch-ukrainische Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für Atomkraftwerke vor. "Für uns als IAEA ist es Zeit zu handeln, wir müssen etwas tun", sagte der Argentinier.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in einer ersten Reaktion, der Beschuss "zeigt die Rücksichtslosigkeit, mit der Russland diesen Krieg führt". Der litauische Präsident Gitanas Nauseda bezichtigte Russland des "Nuklearterrorismus" und forderte "eine sofortige internationale Reaktion" darauf.

"Höchst unverantwortliche Tat"

Als "höchst unverantwortliche Tat, die bei einem Austritt von Radioaktivität Millionen Menschen bedrohen würde", verurteilte das tschechische Außenministerium das Vorgehen Russlands. "Sie sind verrückt geworden!", schrieb die sonst zurückhaltende Leiterin der tschechischen Strahlenschutzbehörde, die Atomphysikerin Dana Drabova, auf Twitter.

ORF III Aktuell: Wladimir Putin will die vollständige politische und militärische Kapitulation der Ukraine. Politikwissenschaftler Gerhard Mangott spricht im Interview über Putins Vorhaben.

Das ukrainische Außenministerium betonte, dass Russland das AKW absichtlich angegriffen habe. Präsident Wolodymyr Selenskyj empörte sich in einem Video, dass kein anderes Land so etwas je getan habe. "Der Terroristenstaat verlegt sich nun auf Nuklear-Terror", kritisierte er.

Selenskyj rief zugleich die russischen Bürger zu Protesten auf. "Ihr müsst auf die Straßen gehen und sagen, dass ihr leben wollt, dass ihr in einer Welt ohne radioaktive Verseuchung leben wollt", sagte er am Freitag in einer TV-Ansprache. "Radioaktive Strahlung kennt keine Grenzen."

NATO lehnt Flugverbotszone ab

Zugleich forderte Selenskyj die NATO auf, eine Flugverbotszone in der Ukraine einzurichten und zu überwachen; das lehnte das Verteidigungsbündnis jedoch ab.

Der Kreml hat unterdessen die russische Bevölkerung angesichts der immer zahlreicheren Proteste gegen den Ukraine-Krieg aufgerufen, sich hinter Präsident Wladimir Putin zu stellen. "Jetzt ist nicht die Zeit, um gespalten zu sein", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "Jetzt ist es an der Zeit, sich zu vereinen. Und sich um unseren Präsidenten zu versammeln." Er reagierte damit auf Aufrufe von 7000 Persönlichkeiten aus russischer Kultur und Wissenschaft, die sich gegen den Krieg richteten. Zudem protestieren in Russland immer wieder Menschen gegen den Einmarsch, obwohl ihnen harte Strafen drohen.

Putin selbst verkündete in einer TV-Ansprache, dass Russland seinen wirtschaftlichen Verpflichtungen "jetzt und in Zukunft nachkommen wird". Zugleich betonte der Kremlchef, dass er keine Notwendigkeit sehe, "die Beziehungen zu erschweren oder zu verschlechtern".

Protest-Aufruf

Der inhaftierte Putin-Kritiker Alexej Nawalny ruft zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine am morgigen Sonntag in Russland sowie im Ausland auf. Er wirft Präsident Wladimir Putin vor, die russische Flagge und die russische Sprache zu beschämen. Weiters ruft er in seinem Blog dazu auf, die Angst vor der Teilnahme an Kundgebungen zu überwinden und die Plätze in den Städten zu besetzen. "Zeigt der Welt, dass die Russen keinen Krieg wollen", forderte Nawalny.