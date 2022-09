Am Sonntag hat die Kommission einen noch nie dagewesenen Schritt gesetzt. Sie hat in Gestalt von Haushaltskommissar Johannes Hahn vorgeschlagen, Ungarn 7,5 Milliarden Euro an Regionalförderungen zu streichen. Das entspricht 20 Prozent dessen, was Ungarn aus dem EU-Budget zusteht. Möglich wurde das nach dem neuen Rechtsstaatsmechanismus. Der war dazu geschaffen worden, das Geld der europäischen Steuerzahler gegen Korruption, Vetternwirtschaft und Veruntreuung zu schützen.