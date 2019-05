Das Versprechen von Sibiu: "Werden vereint durch dick und dünn gehen"

Sibiu – oder Hermannstadt, wie die Siebenbürger Sachsen die alte Stadt in Transsylvanien nennen – hat sich herausgeputzt. Auf dem Weg vom Flughafen ins Zentrum kommen die Staatenlenker an zahlreichen Flaggen vorbei. Die Sonne scheint. Auf dem großen Platz werden die Staats- und Regierungschefs mit Applaus begrüßt. Ein guter Ort also, um über die Zukunft Europas zu reden.

Vor 30 Jahren lag er noch hinter dem Eisernen Vorhang, vor 15 Jahren trat der Gipfel-Gastgeber Rumänien der EU bei. Auch der Tag ist bewusst gewählt: Am 9. Mai 1950 hat der französische Außenminister Robert Schuman die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen – der Grundstein für die europäische Einigung.

Ach ja: Die britische Premierministerin Theresa May hat auf eine Teilnahme verzichtet, damit auch der Brexit keinen Schatten auf den Gipfel wirft. Endlich können die EU-27 die Weichen für die Zukunft stellen. Die Erklärung von Sibiu gibt den Ton vor: "Wir werden vereint durch dick und dünn gehen. Wir werden uns in Notzeiten untereinander solidarisch zeigen, wir werden stets zusammenhalten. Wir können und werden mit einer Stimme sprechen".

Lesen Sie dazu auch den Leitartikel von Sylvia Wörgetter

EU-27 als vielstimmiger Chor

Noch aber bilden die EU-27 einen vielstimmigen Chor. Die Ideen, ich welche Richtung es gehen soll, sind vielfältig. Und widersprüchlich. Da ist etwa die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angeführte Klimaschutz-Allianz aus Dänemark, Belgien, Luxemburg, Schweden, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Sie will den Klimaschutz als "Eckstein" der EU-Agenda bis 2024 verankern. Macron sagt, er hoffe, dass Deutschland der Initiative noch beitrete. Davon ist keine Rede.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagt nur: "Die Welt schläft nicht", daher müsse Europa geeint auftreten. Genau dafür sei die EU "definitiv nicht gut genug aufgestellt", befindet Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Sie brauche ein "neues Fundament".

Er hatte mit seinem Vorstoß für eine Reform des Lissabon-Vertrags, eine Verkleinerung der Kommission, der Auflösung des Parlamentsstandorts Straßburg und schärferen Sanktionen für Defizitsünder vor dem Gipfel für Aufregung gesorgt.

Und auch für Befremden, etwa in Kommissionskreisen. Vieles sei innerhalb der bestehenden Verträge möglich, betonte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Eine Befürchtung geht um: Wer den Lissabon-Vertrag aufschnüre, öffne die Büchse der Pandora; dann komme jeder Staat mit eigenen Wünschen – und um die Einigkeit wäre es geschehen. Aber hier in Sibiu, auf einem informellen Gipfel, fallen ohnehin keine Reformentscheidungen. Die Agenda bis 2024 soll erst im Juni in Brüssel verabschiedet werden.

Dafür liegt ein Hauch von Wahlkampf in der Luft. In zwei Wochen wählen die EU-Bürger ihr Parlament. Es ist alles andere als gewiss, dass der Spitzenkandidat der stimmenstärksten Partei – das wird wohl CSU-Mann Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei sein – automatisch Juncker-Nachfolger wird. Der Kommissionspräsident muss mit qualifizierter Mehrheit von den EU-Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen und vom EU-Parlament gewählt werden.

Außerhalb des Kreises der EVP-Regierungschefs haben viele mit Weber keine Freude – Macron und der griechische Premier Alexis Tsipras sagen das auch unverblümt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Brexit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.