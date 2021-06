Das schwedische Parlament sprach Premier Löfven das Misstrauen aus

In der schwedischen Politik ist eine neue, einmalige Situation entstanden: Gestern, kurz vor elf Uhr am Vormittag, haben 181 der insgesamt 349 Abgeordneten des Reichstags in Stockholm den grünen Knopf gedrückt. Damit haben sie einen Misstrauensantrag gegen die rot-grüne Minderheitsregierung von Premier Stefan Löfven unterstützt.