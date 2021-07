Menschenrechte sind aus Kämpfen entstanden. Das war so bei der Verkündung der Menschenrechte in der Französischen Revolution. Und das war so bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg. In ihnen wird ein Standard formuliert, wie Menschen zu behandeln sind, hinter den nicht zurückgefallen werden darf. So ist in die Menschenrechte die Empörung darüber, was Menschen anderen Menschen anzutun fähig sind, eingeschrieben.