"Das reicht": Flüchtlinge in Bayern sollen im Monat 50 Euro Bargeld erhalten

Für die Flüchtlinge gebe es Essen und eine Wohnung. "Bargeld braucht es am Ende nicht."Passau. 14 von 16 deutschen Bundesländern hatten sich Ende Jänner auf ein gemeinsames Vergabeverfahren zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber geeinigt, das bis zum Sommer abgeschlossen sein soll. Bayern geht einen Sonderweg, dort soll im März ein Modellprojekt zur Einführung in einigen Landkreisen starten. Befürworter der Bezahlkarte gehen davon aus, dass es Flüchtlinge abschreckt, nach Deutschland zu kommen, da sie weniger finanzielle Anreize haben - Kritiker bezweifeln das.

Lesen Sie auch: Bezahlkarte für Asylwerber: ÖVP will bis Juni Modell vorlegen

Nach dem Willen der Kanzlerpartei ÖVP soll eine solche Bezahlkarte auch in Österreich für Asylbewerber eingeführt werden. Entsprechende Pläne waren am Dienstag auch Thema bei einem Treffen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann mit seinem österreichischen Amtskollegen Gerhard Karner in Wien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper