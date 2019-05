Das Netz der demokratischen Kandidaten

Wer macht bei den Demokraten das Rennen um die US-Präsidentschaft?

Joe Biden

Der 76-Jährige war unter Obama Vize-Präsident

Zwei vergebliche Anläufe um die Nominierung hat der Vize Barack Obamas bereits hinter sich (1998/2008). Dieses Mal geht der langjährige Senator aus dem US-Bundesstaat Delaware als einer der Favoriten ins Rennen. Er präsentiert sich als Erbe Obamas.

Biden ist stark verankert im weißen Arbeitermilieu, das die Demokraten im Rostgürtel und Mittleren Westen zurückerobern müssen. Als „Elder Statesman“ bietet er einen Kontrast zum aufbrausenden Donald Trump. Der volksnahe „Joe“ empfiehlt sich als freundliche, verlässliche Alternative zum Wutpräsidenten. Aber er wäre mit 78 Jahren der älteste Präsident der US-Geschichte.

Bernie Sanders

Senator aus Vermont (77)

Der Zweitplatzierte der Vorwahlen 2016 hat es geschafft, seine Anhänger bei der Stange zu halten. Er ist wie Biden bei allen Amerikanern bekannt und hat Unterstützung in der weißen Arbeiterschaft. Seine Strategie zielt darauf ab, Trump-Wähler zu umwerben. Geblieben ist auch seine Außenseiter-Haltung, mit der er sich als Anti-Establishment-Kandidat empfiehlt. Und Sanders spricht trotz seines Alters viele junge Wähler an.

Er setzte eine Reihe inhaltlicher Positionen durch. Die Forderungen nach einer „Krankenkasse für alle“, kostenloser Universitätsbildung und klare Positionen zum Klimawandel gehören heute zum Standardrepertoire demokratischer Präsidentschaftsbewerber.

Peter Buttigieg

37 Jahre, Bürgermeister von South Bend (Indiana)

Buttigieg ist der jüngste Kandidat im Spitzenfeld. Er hat Ausstrahlung, rhetorisches Talent und Neuigkeitswert. Als offen schwuler Kandidat repräsentiert er eine neue Politikergeneration, die selbstbewusst zu Geschlecht, Rasse und Herkunft steht.

Der Sohn einer Akademikerfamilie mit Wurzeln in Malta spricht sieben Sprachen, hat Abschlüsse in Harvard und Oxford, diente in Afghanistan und regiert seit sieben Jahren als Bürgermeister der mittelgroßen Stadt South Bend in Indiana.

Buttigieg verkauft sich als Moderater, der die Werte des Mittleren Westens nach Washington bringen will. „Mayor Pete“ grenzt sich von Biden und Sanders ab, da er auf den Generationenwechsel pocht.

Kamala Harris

Die 54-Jährige ist Senatorin aus Kalifornien

Die Tochter eines Professors aus Jamaika und einer Krebsforscherin aus Indien verkörpert den gleichen Appeal wie Obama 2008. Wie dieser besuchte auch Harris Eliteschulen und machte als Juristin eine politische Blitzkarriere – als erste farbige Chefanklägerin in Kalifornien und Senatorin.

Mit Charme und Charisma schlägt sie eine Brücke zwischen Zentristen und Progressiven in der Partei – wobei sie inhaltlich eher linke Positionen bezieht. Sie fordert ein öffentliches Gesundheitssystem für alle, verspricht, notfalls im Alleingang schärfere Beschränkungen beim Waffenbesitz durchzusetzen, unterstützt die Amtsenthebung Trumps und stünde für einen Generationenwechsel.

Elizabeth Warren

69 Jahre, vertritt als Senatorin Massachusetts

Die andere aussichtsreiche Kandidatin im Rennen hat etwas, das Harris fehlt. Sie stammt aus jenen kleinen Verhältnissen, aus denen viele Trump-Anhänger kommen. Warren verkörpert den amerikanischen Traum, der heute für viele nicht mehr erreichbar scheint. Sie arbeitete sich von ganz unten zur Rechtsprofessur an der Harvard Law School hoch.

Warren warf unter den Favoriten im demokratischen Bewerberfeld als Erste ihren Hut in den Ring. Die linke Politikerin sprudelt nur so vor neuen Ideen, die den Zugang zu kostenloser Bildung, bezahlbarer Krankenversicherung, Elternurlaub und eine Umverteilung der gesellschaftlichen Lasten von unten nach oben zum Thema machen.

Beto O’Rourke

46 Jahre, früherer Kongressabgeordneter, Texas

Der ehemalige Punkmusiker, IT-Unternehmer und Kongressabgeordnete aus der texanischen Grenzstadt El Paso ist einer der beiden „Wunderjungen“ im Bewerberfeld. Jung, dynamisch und charismatisch spricht er ein breites Publikum an, sodass „Beto“ 2018 im republikanischen Texas fast den amtierenden Senator Ted Cruz geschlagen hätte.

Trump hat O’Rourke bereits als potenzielle Gefahr identifiziert und bei einer Kundgebung in El Paso ins Visier genommen. Im Unterschied zu den anderen Kandidaten aus der Spitzengruppe hat O’Rourke große Teile seines Lebens in der Grenzregion zu Mexiko verbracht, spricht fließend Spanisch und versteht Einwanderungspolitik nicht nur aus der Theorie heraus.

Außerdem …

Bisher haben mehr als 20 Kandidaten genannt. Außenseiterchancen werden auch diesen 13 Kandidaten eingeräumt.

Cory Booker (50): Der erste afro-amerikanische Senator aus New Jersey ist ein Sympathieträger, der sich als Bürgermeister von Newark profilierte.

Amy Klobuchar (58): Die Senatorin von Minnesota mit Schweizer Wurzeln entspringt der Mitte. Sie gehört zu den Fleißarbeiterinnen im Senat.

John Hickenlooper (67): Der ehemalige Gouverneur Colorados steht links der Mitte und kämpft für eine allgemeine Krankenversicherung. Er verkauft sich als „Träumer“, der Washington verändern möchte.

Tim Ryan (45): Der Kongressabgeordnete Ohios forderte einmal Nancy Pelosi als Speakerin heraus. Versteht sich als Anwalt der kleinen Leute.

Julian Castro (44): Obamas ehemaliger Bauminister ist der einzige Latino im Feld und machte sich einen Namen als Bürgermeister von San Antonio. Einwanderungs- und Sozialpolitik sind die Schwerpunkte des einstigen Shootingstars.

Jay Inslee (68): Der Gouverneur von Washington State führt dort noch die Amtsgeschäfte und profiliert sich als Vorkämpfer gegen den Klimawandel. Er klagte mit seinem Bundesstaat gegen Trumps Reisebann für Muslime.

Eric Swalwell (38): Der Kongressabgeordnete Kaliforniens stänkert regelmäßig auf MSNBC gegen Trump. Sein Schwerpunkt ist das Thema Waffengewalt.

Kirsten Gillibrand (52): Die Senatorin aus New York gilt als „Erbin“ Hillary Clintons. Sie gehört zum eher konservativen Flügel der Partei. Sie hat sich in der #MeToo-Debatte mit klaren Positionen gegen sexuellen Missbrauch positioniert.

Tulsi Gabbard (38): Die Kongressabgeordnete aus Hawaii bewegt sich am linken Rand. Die Hinduistin meldete sich freiwillig für den Irak-Einsatz.

Wayne Messam (44): Der Bürgermeister von Miramar, Florida, besetzt das Thema Bildungsschulden.

John Delaney (56): Der Unternehmer und ehemalige Kongressabgeordnete aus Maryland meldete seine Kandidatur als einer der Ersten an, gilt aber als aussichtslos.

Andrew Yang (44): Barack Obama verlieh dem umtriebigen New Yorker Unternehmer einmal den Preis „Champion des Wandels“. Der einzige Asiate im Rennen möchte ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle.

Marianne Williamson (66): Die Bestsellerautorin aus Texas ist eine Freundin von Oprah Winfrey. Politisch war sie bisher weniger erfolgreich. 2014 landete sie im Rennen um einen Kongresssitz in Texas auf dem vierten Platz.

