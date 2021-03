"Das Mittel ist sicher und effektiv": Entwarnung für AstraZeneca-Impfstoff

Kann der Impfstoff von AstraZeneca Thrombosen auslösen? Oder sind solche Blutgerinnsel, die EU-weit in mehreren Fällen nach Impfungen mit dem Serum des britisch-schwedischen Herstellers beobachtet wurden, Teil des normalen Krankheitsgeschehens und somit nur zufällig in zeitlicher Nähe zu Impfungen aufgetreten?

Auf die Antwort wartete ganz Europa gespannt, seit am Montag eine Reihe von EU-Staaten – darunter Deutschland und Frankreich – die Impfungen mit AstraZeneca-Vakzinen bis zu einer Überprüfung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ausgesetzt hatten.

Am Donnerstag, Punkt 17 Uhr, gab die Behörde in Amsterdam Entwarnung: "Das ist ein sicherer und effektiver Impfstoff." Mit diesen Worten fasste EMA-Direktorin Emer Cook die Erkenntnisse des Sicherheitskomitees (PRAC) zusammen. "Die Vorteile überwiegen bei weitem die Risiken", betonte Cook. Die Weiterverwendung wird empfohlen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Weitere Prüfungen geplant

Allerdings werde es eine Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen geben. Außerdem will man weitere Prüfungen und Studien durchführen. Denn ein Zusammenhang sei nicht zur Gänze ausgeschlossen. Die EMA-Wissenschafter waren allen berichteten Fällen – etwa 30 – nachgegangen.

Nach der Unbedenklichkeitserklärung liegt es nun an den nationalen Gesundheitsbehörden, zu entscheiden, wie sie weiter verfahren wollen. Bereits am Mittwoch hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die weitere Nutzung des Impfstoffs plädiert.

Das Präparat von AstraZeneca spielt eine bedeutende Rolle in den Impfkampagnen der meisten EU-Länder. Es ist vergleichsweise billig und muss – anders als das Serum von Biontech/Pfizer – nicht tiefgekühlt werden, weshalb es problemlos auch von Hausärzten verimpft werden kann. "Ich vertraue auf AstraZeneca", hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versichert.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte angekündigt, sich mit dem Mittel der schwedisch-britischen Firma impfen zu lassen, um Vertrauen herzustellen. Dieses hatte nicht nur wegen der Berichte über Thrombosen gelitten, sondern auch, weil das Unternehmen seine Lieferzusagen an die EU nicht einhalten konnte. Nach derzeitigem Stand will AstraZeneca im zweiten Quartal 70 Millionen Dosen an die EU liefern – weniger als vereinbart, aber immer noch eine relevante Menge.

In Großbritannien kamen bereits mehr als elf Millionen Dosen von AstraZeneca zum Einsatz, auch bei älteren Menschen. Im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Impfungen wurden drei Hirnvenen-Thrombosen registriert. In der EU sind bisher insgesamt rund sieben Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs verabreicht worden. In Österreich haben mehr als 220.000 Menschen das Serum erhalten.

Zwei Verdachtsfälle in Österreich

Zwei Verdachtsfälle sind dabei in Österreich aufgetaucht. Eine 49-Jährige verstarb nach einer schweren Gerinnungsstörung, eine 35-Jährige hatte eine Lungenembolie entwickelt. Österreich setzte daraufhin allerdings nur eine Charge des Impfstoffes aus, verhängte aber keinen generellen Impfstopp für AstraZeneca.

Artikel von Sylvia Wörgetter