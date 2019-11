"Das ist historisch": Die Hongkonger straften die Peking-treue Regierung ab

Mitten in der Nacht sind die Menschen vor den Wahllokalen in Jubel ausgebrochen, dort und da wurden Champagnerflaschen geköpft, und hunderte Demokratieaktivisten haben die Fäuste in den dunklen Himmel gereckt: Kurz zuvor war das Ergebnis der Kommunalwahlen in Hongkong bekannt geworden, die einen Erdrutschsieg der Demokratiebewegung brachten.

Fast 90 Prozent der 452 Sitze und die Kontrolle über 17 der 18 Bezirksräte konnten die demokratischen Kräfte gewinnen. Nur einen Bezirksrat auf einer Insel nicht – aber auch nur, weil die acht Sitze dort immer automatisch an Bauernführer des Regierungslagers gehen. Die Machtverteilung in der chinesischen Sonderverwaltungszone hat sich damit komplett gedreht. Stark gestiegen ist die Wahlbeteiligung: Von 47 Prozent im Jahr 2015 auf nunmehr 17 Prozent.

"Das ist historisch", jubelte Joshua Wong, das "Gesicht der Demokratiebewegung", als sich gestern das ganze Ausmaß der schweren Wahlschlappe für die Peking-treue Regierung in Hongkong abzeichnete. "Während unsere Stadt von halbautonom zu halbautoritär verkommt, reagieren wir damit, zu zeigen, wie Demokratie in Aktion aussieht", sagte der 23-Jährige, der selbst nicht als Kandidat antreten durfte. Er wurde disqualifiziert, indem ihm unterstellt wurde, mit seinem Ruf nach Selbstbestimmung eigentlich die Unabhängigkeit zu meinen.

"Demokratischer Tsunami"

Von einer "donnernden Zurechtweisung" für ihre Peking-treue Regierung und einem "erschütternden Sieg für den prodemokratischen Block" sprach die einflussreiche Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Morgen nach der Wahl.

"Dies ist die Macht der Demokratie. Das ist ein demokratischer Tsunami", sagte Tommy Cheung, ein ehemaliger Studentenprotestführer, der einen Sitz im Bezirk Yuen Long nahe der chinesischen Grenze gewinnen konnte.

Nachdenklich zeigte sich Regierungschefin Carrie Lam: "Ziemlich viele sind der Ansicht, dass die Ergebnisse die Unzufriedenheit des Volkes über die gegenwärtige Situation und tiefsitzende Probleme in der Gesellschaft widerspiegeln", sagte die unpopuläre Vertreterin Pekings. Sie und ihre Regierung wollten "demütig und ernsthaft" über den Ausgang der Wahl nachdenken – mehr aber auch nicht, wie es scheint. Von Konsequenzen oder einem Eingehen auf die Forderungen der Protestbewegung ist nicht die Rede.

Hongkong sei ein Teil Chinas, "egal was passiert", sagte Chinas Außenminister Wang Yi zum Ergebnis. Der erfolgreiche Ablauf der Wahl wurde in der chinesischen Propaganda als Beweis gefeiert, dass der Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" doch "lebendig ist und gut funktioniert". Nach dem Motto: Ihr durftet wählen, aber jetzt muss auch Ruhe sein.