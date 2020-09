"Das ist eine Langstrecke"

Deutschland ist laut der deutschen Kanzlerin Angela Merkel bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise gekommen. Sie warnte gestern im Bundestag aber davor, die Erfolge im Herbst und Winter zu verspielen: "Wir stehen vor einer schwierigen Phase."

Die Neuinfektionen seien bereits deutlich angestiegen. Die Bevölkerung, vor allem junge Menschen, hätten nach Monaten der Einschränkungen den Wunsch nach Nähe, Feiern und Unbeschwertheit. "Das spüre ich selbst", so Merkel.

Wegen der steigenden Infektionszahlen müssten aber alle wachsam sein. "Wir riskieren momentan alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben." Die Pandemie sei noch nicht vorbei. "Dies ist eine Langstrecke." Sie appellierte an alle Bürger, die Corona-Regeln zu befolgen.

Die deutsche Einheit, die am 3. Oktober 1990 vollzogen worden war, nannte Merkel eine "beispiellose Leistung". Es sei in 30 Jahren gelungen, die Unterschiede in den Lebensverhältnissen zwischen Ost und West zu reduzieren, sagte Merkel, die selbst in der DDR aufgewachsen war. "Aber es bleiben strukturelle Unterschiede. Weitere Anstrengungen sind notwendig."