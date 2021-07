"Die niedrige Wahlbeteiligung der Regionalwahl trägt eine starke politische Botschaft in sich", sagt Gilles Pécout, der französische Botschafter in Österreich. Er war auf Einladung der oberösterreichisch-französischen Sprachgesellschaft in Linz. OÖN: Was ist los mit den Franzosen? Hat die Grande Nation ihr Interesse an der Politik verloren? Oder wie erklären Sie die historisch niedrige Wahlbeteiligung bei der jüngsten Regionalwahl? Pécout: Nicht einmal einer von drei Franzosen ist zur Wahl