"Das ist die größte Beleidigung unseres Volkes"

Die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA gelten schon seit längerem als belastet. Mit einem symbolischen Akt hat das US-Repräsentantenhaus jetzt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan richtiggehend wütend gemacht. In einer Resolution stuften die Parlamentarier das Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord ein.

Die Türkei reagierte prompt. Zuerst wurde der US-Botschafter in Ankara einbestellt. Der US-Diplomat David Satterfield sei wegen einer "Resolution, die jeder historischen oder rechtlichen Grundlage entbehrt", ins türkische Außenministerium zitiert worden, hieß es. Wenig später äußerte sich Präsident Erdogan: Der Vorwurf des Völkermordes sei " die größte Beleidigung unseres Volkes". Das sei ein Schritt, der "allein aus innenpolitischen Erwägungen getroffen" wurde. Und weiter: "Dieser Beschluss hat keinen Wert, wir erkennen ihn nicht an."

Beschluss gefährde Beziehungen

Auch das türkische Außenministerium sprach von einem "bedeutungslosen politischen Schritt", der sich an die "armenische Lobby und Anti-Türkei-Gruppen" richte. Der Beschluss des Repräsentantenhauses gefährde die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA in Zeiten großer Gefahren für die internationale und regionale Sicherheit. Zugleich unterstellte Außenminister Mevlut Cavusoglu, der Schritt sei als Antwort auf den türkischen Vorstoß in Syrien zu verstehen. "Kreise, die glauben, dass sie sich auf diese Weise rächen werden, irren sich."

Dagegen wurde das Votum von der armenischen Regierung als "Schritt zur Wahrheit" begrüßt.

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstag mit einer Mehrheit von 405 zu 11 Stimmen eine Resolution verabschiedet, die erstmals die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich in den Jahren 1915 bis 1917 als Völkermord bezeichnet. In den vergangenen Jahrzehnten waren mehrmals ähnliche Beschlussvorlagen eingebracht worden, doch hatten sie nie eine Mehrheit erzielt. Das Votum fiel auf den Tag der Republik in der Türkei, bei dem an die Staatsgründung 1923 erinnert wird.

Als erstes großes europäisches Land hatte Frankreich 2001 die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich offiziell als Völkermord eingestuft. Der Bundestag in Berlin folgte im Juni 2016. Dies löste eine schwere diplomatische Krise mit der Türkei aus.

Die Türkei gesteht zwar den Tod von 300.000 bis 500.000 Armeniern während des Krieges ein, weist aber die Einstufung als Völkermord strikt zurück. Während des Ersten Weltkrieges waren Armenier systematisch verfolgt worden und unter anderem auf Todesmärsche in die syrische Wüste geschickt worden.

Brisante Trump-Forderungen fehlen

Das Weiße Haus hat nachgetragene Passagen aus dem Telefon-Memorandum vom 25. Juli ausgelassen, in denen US-Präsident Donald Trump von Ukraines Präsidenten Wolodimir Selenski Ermittlungen gegen Joe Biden und den Gaskonzern Burisma verlangte. Das sagte der Ukraine-Experte im Weißen Haus Alexander Vindman im US-Kongress.

Während Vindman belastende Details auspackte, twitterte sich Trump die Finger wund. Im Laufe des Tages setzte er ein Dutzend Kurznachrichten ab, die darauf abzielten, die Glaubwürdigkeit des Zeugen infrage zu stellen.

„Hörte er dasselbe Telefonat?“ Und: „Sagen Sie ihm, er soll die Mitschrift des Telefonats lesen.“ Genau das war die Aufgabe Vindmans, der dafür dank seiner Herkunft besonders qualifiziert war.

Der als Dreijähriger mit seinen Eltern aus der Sowjetunion geflüchtete Vindman spricht fließend Ukrainisch und Russisch. Er hörte das Telefonat Trumps mit Selenski, das der „Whistleblower“-Beschwerde zugrunde liegt, nicht nur mit, sondern prüfte es anschließend.

Vindman sprach so lange wie kein anderer Zeuge vor ihm mit den Abgeordneten, wie er vergeblich seine Sorge über das Telefonat und ein Treffen mit ukrainischen Regierungsvertretern im Weißen Haus am 10. Juli dem Justiziar des Nationalen Sicherheitsrats, John Eisenberg, vortrug. Dieser veranlasste nach Informationen des Senders CNN, dass das Original-Transkript des Telefonats mit Selenski auf einem Server für sensible Staatsgeheimnisse verschwand.

Angesichts der Faktenlage verfolgen Trump und seine Verbündeten nun die Taktik, die Zeugen frontal anzugreifen. Fox-Moderatorin Laura Ingraham suggerierte, Vindman könne wegen seiner Herkunft so etwas wie ein Doppelagent sein, der gegen den Präsidenten arbeite. Andere Republikaner, wie Sean Duffy, rückten den im Irak verletzten Oberst in die Nähe eines Verräters.