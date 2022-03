"Das ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem 2. Weltkrieg"

Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) in den vergangenen zehn Tagen die Ukraine verlassen und sind in die Nachbarländer geflohen. "Das ist die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem 2. Weltkrieg", schrieb UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Sonntag auf Twitter.

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar wurden allein in Polen bis Samstag 922.400 Geflüchtete registriert. Der polnische Grenzschutz ging davon aus, dass ihre Zahl im Laufe des Sonntags auf über eine Million steigt. Rumänien verzeichnete rund 227.500 Geflüchtete, Ungarn mehr als 163.000. Fast 114.000 Menschen haben die Slowakei erreicht.

ZIB: "ZIB"-Korrespondent Tim Cupal berichtet über das Treffen zwischen dem israelischen Premierminister Naftali Bennett und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Moldawien bittet um Hilfe

Moldawiens Präsidentin Maia Sandu bat bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in der Hauptstadt Chisinau die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei der Versorgung der Flüchtlinge. Seit Beginn des Krieges seien über 250.000 Menschen aus der Ukraine über die Grenze gekommen. Die frühere Sowjetrepublik zählt selbst nur etwa 2,6 Millionen Einwohner.

An Polens Grenze zur Ukraine wurden allein am Samstag 129.000 Menschen abgefertigt – so viele wie noch nie an einem Tag. "Die Abfertigung ist so einfach wie möglich", sagte die Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, Anna Michalska. "Es geht darum, die Identität der Personen zu bestätigen, Dokumente zu überprüfen und die Datenbanken zu kontrollieren, ob es sich nicht um gesuchte Personen handelt. Das dauert ein paar Minuten."

ORF III Aktuell: Wolfgang Petritsch, Präsident des Instituts für Internationale Politik, analysiert, inwiefern Diplomatie im Ukraine-Krieg noch helfen kann.

Am Grenzübergang Medyka, dem verkehrsreichsten Polens, strömten die Flüchtlinge an Kartons mit Kleidung vorbei, die entlang eines Weges beim Grenzübergang aufgestellt waren. Helfer verteilten heißen Tee, Lebensmittel und Hygieneartikel. Viele reihten sich ein in die Warteschlange für die Busse in die nahe gelegene Stadt Przemysl, wo Freunde, Verwandte und Freiwillige warteten, um sie in andere Städte Polens und darüber hinaus zu bringen.

"In Kiew gibt es viele Bomben, und man sitzt im Keller und hört es immer noch. Deshalb habe ich die Stadt verlassen", sagte Anna Klimowa. Die 21-Jährige ist auf dem Weg nach Breslau zu ihrem Bruder. "Es ist eine wirklich harte Situation." In Polen lebten vor dem Krieg bereits etwa 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine. Das Land ist daher ein wichtiges Ziel von Flüchtlingen.

ZIB: "ZIB"-Korrespondentin Katharina Wagner spricht über die aktuelle Lage der ankommenden Ukraine-Flüchtlinge in Rumänien.

Medien ziehen aus Moskau ab

Als Reaktion auf ein neues Mediengesetz haben viele internationale Sender und Agenturen ihre Arbeit in Russland am Wochenende ganz oder teilweise eingestellt, darunter der US-Sender CNN, die britische BBC, der kanadische Sender CBC, die Nachrichtenagentur Bloomberg, Italiens öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI oder die staatliche spanische Nachrichtenagentur EFE sowie die renommierte Zeitung "El Pais" aus Spanien. Auch der vom US-Kongress finanzierte US-Radiosender Radio Free Europe teilte am Samstag mit, dass die Berichterstattung ausgesetzt wird. Gleiches gaben die deutschen Sender ARD und ZDF bekannt. Man werde von anderen Standorten aus weiter über das Geschehen informieren, hieß es.

ZIB 1: Peter Fritz (ORF) analysiert, inwiefern der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem Vorhaben, die Krim mittels Gewalt zu übernehmen, scheitern könnte.

Der ORF teilte mit, man werde die "Berichterstattung aus Moskau unter den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen bestmöglich weiterführen". Paul Krisai und Carola Schneider bleiben bis auf Weiteres im ORF-Korrespondentenbüro in Moskau.

Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte am Freitagabend mehrere Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäußerung unterzeichnet, mit denen unabhängige Medienberichterstattung weiter beschnitten wird. Bis zu 15 Jahre Haft drohen demnach für die Verbreitung von angeblichen "Falschinformationen" über die russischen Streitkräfte. Strafen drohen auch jenen, die öffentlich die Armee "verunglimpfen". Zudem darf man im Zusammenhang mit der Ukraine nicht von "Krieg" schreiben.

"Unberechenbare Risiken"

Nach dem neuen Gesetz könnten auch private Äußerungen in sozialen Medien "mit unberechenbaren persönlichen Risiken verbunden sein. Es wird zu äußerster Zurückhaltung oder alternativ zur Ausreise geraten", teilte das deutsche Außenministerium mit.