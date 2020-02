In Bayern dominieren am Aschermittwoch nicht Enthaltung oder innere Umkehr. Beim bierseligen politischen Aschermittwoch, bei dem die Regierungspartei CSU stets den Ton angibt, gibt es vielmehr jede Menge verbalen Krawall und Häme für den politischen Gegner. Das war auch gestern in der Passauer Dreiländerhalle nicht anders.