Es war lange ein Tabu: Doch spätestens seit Trumps NATO-Äußerungen wird auch in Europa immer lauter über die Anschaffung eigener Atomwaffen diskutiert. Schließlich, so argumentieren die Befürworter, müsse Europa in der Lage sein, sich selbst gegen mögliche Angriffe (aus Russland) verteidigen zu können. Auf die NATO könne man sich ja künftig nicht mehr verlassen.