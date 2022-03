Das große Hoffen auf das erste Treffen der Außenminister

Im verzweifelten Ringen um eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg richten sich die Blicke auf den kommenden Donnerstag: Dann nämlich sollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, in der Türkei zu einem Gespräch zusammenkommen. Es wären die ersten direkten Beratungen zwischen Russland und der Ukraine auf Regierungsebene seit Kriegsbeginn. Ein Vorstoß aus Kiew für einen Gipfel von Selensky mit Putin blieb in Moskau vorerst unbeantwortet.

Der Termin für das Treffen der Minister wurde vom türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu bekannt gegeben. Es soll demnach am Rande eines Diplomatie-Forums stattfinden. Die Türkei hatte sich wiederholt als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine angeboten. Zuletzt hatte Präsident Erdogan in einem Telefonat mit Kremlchef Putin für eine friedliche Lösung geworben. Medienberichten zufolge soll Putin dabei zwar Gesprächsbereitschaft signalisiert, gleichzeitig aber seine bekannten Forderungen für ein Ende der Invasion bekräftigt haben, darunter die Entmilitarisierung der Ukraine.

Bislang verliefen die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland nur über Delegationen von Vertretern beider Länder. Auch das Ergebnis der bereits dritten Verhandlungsrunde in Weißrussland war gestern ernüchternd: Das russische Militär verkündete zwar, eine Waffenruhe geplant zu haben, um humanitäre Korridore für mehrere ukrainische Städte zu öffnen. Doch die Ukraine kritisierte das Vorhaben, weil die Fluchtwege offenbar so angedacht sind, dass sie nur nach Russland oder ins verbündete Belarus führen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warf Putin "moralischen und politischen Zynismus" vor. "Ich kenne keine Ukrainer, die nach Russland fliehen wollten, das ist reine Verlogenheit", sagte Macron und fügte hinzu: "Das ist eine bloße PR-Nummer, die ich verachte."

Weitere US-Soldaten

US-Präsident Joe Biden beriet gestern einmal mehr mit den europäischen Verbündeten. In einer Videokonferenz sprach er mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson. Gemeinsam fordert man von Putin, "seine Truppen komplett zurückzuziehen".

US-Außenminister Antony Blinken hat eine Verlegung weiterer US-Truppen in das Baltikum angekündigt. In den kommenden Tagen sollten zusätzliche 400 Soldaten in Litauen ankommen, sagte er nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Vilnius. Die USA hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 7000 weitere Soldaten nach Europa verlegt.

Obwohl die russische Seite gestern früh eine Waffenruhe angekündigt hatte, gingen die Kämpfe weiter: Die Stadt Charkiw wurde weiter aus der Luft angegriffen. Der Fernsehturm ist beschädigt, die TV-Übertragung in der Stadt ist vorübergehend ausgefallen. Laut Geheimdienstberichten hat die russische Armee auch in anderen Städten Kommunikationseinrichtungen angegriffen. Offenbar soll die ukrainische Bevölkerung nun von allen Informationskanälen abgeschnitten werden. Im Süden rückten die russischen Streitkräfte langsam vor, aufhalten konnte sie die ukrainische Armee bislang aber nicht. Die Regierung in Kiew warnte erneut davor, dass die russischen Streitkräfte sich auf den Sturm auf die Hauptstadt Kiew vorbereiten.

Kriegsverbrechen?

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat gestern eine Anhörung zu dem Vorwurf begonnen, die russische Armee mache sich bei der Invasion in der Ukraine einem Bruch des Völkerrechts und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. "Russland muss gestoppt werden", sagte der Vertreter der Ukraine, Anton Korynevych. Moskau weigerte sich, an der Anhörung teilzunehmen. Wann ein Urteil erfolgt, steht noch nicht fest. Sprüche des Gerichts sind zwar bindend, allerdings besitzt es keine Macht, um einen Staat zu zwingen, das Urteil auch umzusetzen.

Weltweiter Hunger

Russlands Krieg gegen die Ukraine könnte katastrophale Folgen für die Lebensmittelversorgung in Afrika und anderen ärmeren Weltregionen haben. „Russland und die Ukraine sind zwei der größten Exporteure für Weizen und damit die Kornkammer der Welt“, warnte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze.

„Wenn diese Exporte nun wegbrechen, werden Nahrungsmittelpreise weiter steigen, obwohl sie durch Corona und die hohen Energie- und Düngerpreise schon jetzt auf Höchstständen sind.“

Nach ersten Prognosen könnte das acht bis 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger treiben, vor allem in Afrika, im Nahen Osten und in Asien. Deshalb arbeite man bereits an langfristigen Gegenmaßnahmen.