Wer wusste wann was und hat nichts unternommen, die Evakuierung des Botschaftspersonals und von bis zu 88.000 Ortskräften vorzubereiten und westliche Alliierte zu informieren? Auf diese Kernfrage kocht die Debatte in den USA über das Rückzugsdesaster aus Afghanistan herunter. Von deren Ausgang hängt nach Ansicht von Analysten ab, wie sehr die Ereignisse am Hindukusch die Präsidentschaft Joe Bidens prägen werden.