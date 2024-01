Das größte Manöver seit Jahrzehnten: NATO probt den Krieg gegen Russland

Den Namen Russland spricht zwar offiziell niemand bei der NATO aus, doch genau dieses Land steht im Fokus des größten NATO-Manövers seit Jahrzehnten. 90.000 Soldaten, 50 Schiffe und mehr als 1000 Kampffahrzeuge sollen ab Mitte Februar die Verteidigung gegen russische Truppen proben.

"Steadfast Defender", übersetzt "standhafter Verteidiger", heißt das Großmanöver, mit dem die NATO den Fall der Fälle übt: einen Einmarsch Russlands in ein europäisches Land, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Dieser regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird.

Signal an Russland

90.000 Soldaten werden dafür ab Mitte Februar rund vier Monate lang mobilisiert. Es sei die größte Militärübung dieser Art seit Jahrzehnten, sagt der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Christopher Cavoli. Und: "Die Allianz wird ihre Fähigkeit demonstrieren, den euro-atlantischen Raum durch eine Verlegung von US-Truppen zu verstärken."

Die Vorbereitungen für die Manöver sollen nach Angaben des US-Generals bereits in der kommenden Woche beginnen. Der eigentliche Start ist dann für Februar vorgesehen. Trainiert werden soll dann bis Mai insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften.

Die daran teilnehmenden Soldaten kommen aus NATO-Staaten und Schweden, das noch immer auf den Beitritt zum Bündnis wartet, den zurzeit noch Ungarn und die Türkei blockieren. Die Übungsschauplätze verstreuen sich über den halben Globus, von Virginia (USA) bis zur spanischen Atlantikküste und hinauf nach Norwegen. Steadfast 2024 besteht dabei aus vielen einzelnen Übungen wie "Nordic Response" im März oder "Saber Strike" (Deutschland, Polen, Litauen) im April. Geprobt werden explizit auch eine amphibische Landung gegen Widerstand sowie die Verlegung der schnellen Eingreiftruppe VJTF an die NATO-Ostflanke in Polen, die dann dort in die nationale Übung "Dragon 24" integriert werden soll.

"Wir müssen gerüstet sein"

Die Ankündigung kommt gut vier Wochen vor dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar. "Wir bereiten uns auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor", sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, der niederländische Admiral Rob Bauer, nach zweitägigen Beratungen im Brüsseler Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses. "Wenn sie uns angreifen, müssen wir bereit sein."

Eines steht bereits fest: Moskau wird das NATO-Manöver als neue Provokation auffassen und vermutlich die Angriffe in der Ukraine verstärken.

