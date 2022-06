"Das Grauen ist groß. Jeder fragt sich, wer tot ist und wer lebt"

Bei einem verheerenden Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mindestens 1000 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1500 Bewohner im Osten Afghanistans seien bei dem Beben in der Nacht auf Mittwoch verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar gestern. Ein Sprecher der radikal-islamischen Taliban sprach von Dutzenden zerstörten Häusern in den Provinzen Paktika und Chost.