Das Feilschen um die Ministerposten in Italien

Die Verhandlungen für die Regierungsbildung in Rom gehen in die entscheidende Phase. Bei einem Treffen in Rom besprachen Wahlsiegerin Giorgia Meloni und der Chef der rechtskonservativen Forza Italia, Silvio Berlusconi, die Verteilung der Ministerposten. Berlusconis Vertrauensmann, Ex-EU-Parlamentschef Antonio Tajani, soll Indiskretionen zufolge zum Außenminister und Vizepremier ernannt werden.

Fünf Ministerien, so viele wie der Koalitionspartner Lega, soll Berlusconis Forza Italia laut Insidern insgesamt erhalten. Die meisten Ministerposten soll Melonis Partei Fratelli d’Italia bekleiden. Als zweiter Vizepremier rückt demnach Lega-Chef Matteo Salvini auf, der auch den Posten des Verkehrsministers übernehmen soll. Berlusconis Partei bekommt nicht das für ihn begehrteste Ressort: das Justizministerium. Dieses soll von Carlo Nordio besetzt werden, einem pensionierten Richter und neu gewählten Abgeordneten der Fratelli d’Italia.

Für das Justizministerium hatte Berlusconi die Ex-Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati vorgeschlagen. Sie soll das Reformen-Ministerium erhalten. Die Berlusconi-Vertraute Annamaria Bernini soll das Universitätsministerium übernehmen. Zum Innenminister, der Salvini gern geworden wäre, wird Indiskretionen zufolge der römische Polizeichef Matteo Piantedosi avancieren.

Auch wenn der Streit zwischen Berlusconi und Meloni vorerst beigelegt scheint: Fix ist noch nichts, das Feilschen geht weiter. Staatspräsident Sergio Mattarella eröffnet am Donnerstag die Beratungen mit den einzelnen Parteispitzen. Am Freitag, spätestens am Samstag könnte er dann Giorgia Meloni offiziell den Auftrag zur Regierungsbildung geben.