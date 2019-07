Das EU-Parlament steht vor einem Offenbarungseid

Geht es nach den Staats- und Regierungschefs der EU, dann soll die deutsche Verteidigungsministerin (CDU) Ursula von der Leyen Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission folgen. Doch es geht nicht nur nach den Staatsspitzen. Das EU-Parlament muss diesem Vorschlag zustimmen.

Das zwingt die europäische Volksvertretung, die sich gestern in Straßburg konstituierte, zum Offenbarungseid. Steht sie weiterhin zum Spitzenkandidatensystem? Oder sind Partei- und Machtpolitik wichtiger als Grundsätze? Zu von der Leyen müsste das Parlament eigentlich Nein sagen. Es hatte sich nach der EU-Wahl mehrheitlich festgelegt: An die Spitze der Kommission wird nur gewählt, wer als Spitzenkandidat im Rennen war.

Die Europäische Volkspartei (EVP), die Sozialdemokraten und die Grünen hatten dies gelobt. Somit kämen nur Manfred Weber (EVP) und Frans Timmermans von den Sozialdemokraten infrage, allenfalls noch die Liberale Margrethe Vestager, die in einem Spitzenteam angetreten war. Sind die Mandatare also bereit, ihr eigenes hehres Prinzip zu Grabe zu tragen? Und damit womöglich auch die eigene Glaubwürdigkeit?

Wie schwer man sich tut, zeigt die Abwägung, die die österreichische Grün-Abgeordnete Monika Vana vornahm: Einerseits bezeichnete sie von der Leyen als eine "starke, durchsetzungsfähige Frau"; das erste Mal stünde eine Frau an der Kommissionsspitze. Andererseits versicherte Vana, die Grünen würden am Spitzenkandidatensystem festhalten.

"Inakzeptabel"

Ein entschiedenes Nein zu von der Leyen kam von Udo Bullmann, Ex-Fraktionschef der Sozialdemokraten: "Inakzeptabel". SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder betonte: "Wenn der Rat glaubt, am Spitzenkandidatensystem vorbeigehen zu können, wird es mit dem Parlament Brösel geben." Die Frage ist aber, wie stark Deutsche und Österreicher in der Fraktion noch sind. Dort haben nach dem Erfolg bei der Wahl die Spanier das Sagen. In der Plenarwoche vom 15. bis 18. Juli ist die erste Gelegenheit, von der Leyen als Kommissionspräsidentin zu bestätigen – oder nicht. Eine Zurückweisung würde eine schwere institutionelle Krise in der Union auslösen.

Der Rat müsste einen neuen Vorschlag machen. Bereits heute geht es um einen anderen Spitzenjob. Als erster Tagesordnungspunkt steht die Wahl des Präsidenten des Parlaments auf der Tagesordnung.

Der Job galt als Plan B für EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, wenn er nicht Kommissionschef wird. Aber Weber gab am Dienstag bekannt, nicht zu kandidieren. Laut Pakt der Staats- und Regierungschefs soll die erste Hälfte der Legislaturperiode der ehemalige sozialdemokratische Premierminister Sergej Stanischew das Amt bekommen. Die zweiten 2,5 Jahre sind dann für Weber vorgesehen.

Grüne Ska Keller will kandidieren

Die Parlamentarier müssen nun entscheiden, ob sie bei diesem Kuhhandel mitspielen wollen. Besonders schwierig wird das für jene der EVP und der Sozialdemokraten (S&D). Sie rangen gestern stundenlang um eine Position.

Für den Spitzenposten im Europaparlament haben sich auch die deutsche Ko-Vorsitzende der Grünen, Ska Keller, und die Spanierin Sira Rego von der Linkspartei beworben. Sie wollten offenbar die Gunst der Stunde nutzen. Das Gezerre auf dem Gipfel in Brüssel nährte im EU-Parlament die Hoffnung, es könne zum freien Spiel der Kräfte kommen. Wenn sich das Parlament traut.

