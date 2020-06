Die Zahl der weltweit positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist am Wochenende auf mehr als sieben Millionen gestiegen. Dafür verantwortlich zeichnen vor allem deutliche Anstiege in Brasilien und Indien. Am häufigsten betroffen sind allerdings die USA mit 1,9 Millionen Infektionen. Weltweit gibt es mehr als 400.000 Todesopfer.