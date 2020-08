"Das Beste wird erst noch kommen"

"Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an", sagte Donald Trump am Ende des viertägigen Parteitages der US-Republikaner unter dem Applaus der Gäste, die immer wieder "four more years" skandierten – vier weitere Jahre. "Das Beste", zeigt sich Trump sicher, "kommt erst noch."

Der 74-Jährige hielt seine mehr als einstündige Ansprache entgegen den Gepflogenheiten vom Garten des Weißen Hauses aus. Kritiker warfen ihm vor, den Amtssitz für einen parteipolitischen Auftritt zu missbrauchen. Bei der Veranstaltung wurden Empfehlungen zum Schutz vor Corona-Infektionen nicht eingehalten. Die rund 1500 Gäste saßen dicht gedrängt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die allermeisten Gäste trugen keine Schutzmasken.

"Werden das Virus besiegen"

Trump versprach seinen Anhängern einen Sieg über das Coronavirus. "Wir werden das Virus besiegen, die Pandemie beenden und stärker als je zuvor aus der Krise hervorgehen." Trump stellte erneut einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht. "Wir werden vor dem Ende des Jahres oder vielleicht sogar schon früher einen Impfstoff herstellen."

In den USA sind nach Statistiken der Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als 180.000 Menschen nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Allein in den ersten drei Tagen des Parteitags der Republikaner kostete die Pandemie demnach rund 3000 Menschen das Leben.

Mit staatsmännischer Zurückhaltung war es bei der Rede Trumps nicht weit her – die hatte auch kaum jemand von ihm erwartet. Aber das Feuerwerk an Attacken, das der US-Präsident in seiner Nominierungsrede auf seinen Rivalen Joe Biden losließ, war dann doch von ungewöhnlicher Dimension. "Zerstörer von Amerikas Jobs", "Zerstörer der amerikanischen Großartigkeit", "trojanisches Pferd für den Sozialismus" und die "radikale Linke", "schwach", verantwortlich für "Verrat und schwere Fehler" – und natürlich der Satz: "Niemand wird in Bidens Amerika sicher sein."

Mehr als 40 Mal nannte der Präsident seinen Herausforderer bei der Wahl am 3. November namentlich. Vor der Kulisse des Weißen Hauses warnte der Amtsinhaber, wer Biden wähle, bekomme "Anarchisten, Agitatoren, Randalierer, Plünderer und Flaggenverbrenner" gleich mitgeliefert.

Eine düstere Rede

Es war eine düstere Rede, so wie der Rechtspopulist sie schon bei seiner Nominierung 2016 gehalten hatte, gespickt mit Übertreibungen, Unterstellungen, Falschaussagen. Und sie gibt einen weiteren Vorgeschmack darauf, wie die kommenden Wahlkampfwochen ablaufen werden.

Denn Trump, für den der Angriffsmodus quasi ein Dauerzustand ist, hat im Kampf für einen Verbleib im Weißen Haus einen weiteren Gang hochgeschaltet. Rund 65 Tage vor der in Trumps Worten "wichtigsten Wahl in der Geschichte unseres Landes" liegt der Amtsinhaber in Umfragen hinter Ex-Vizepräsident Biden.

Donald Trump als Wahlkämpfer: Ein Faktencheck

Der US-Präsident hat in seiner Rede viele Behauptungen aufgestellt. Drei davon im Faktencheck.

1.Behauptung: „Ich sage mit Bescheidenheit, dass ich mehr für die afroamerikanische Community getan habe als jeder Präsident seit Abraham Lincoln.“

Bewertung: Das ist übertrieben.

Fakten: Unter Lincoln wurde vom Kongress der 13. Zusatz zur US-Verfassung angenommen, mit dem die Sklaverei abgeschafft wurde. Historiker sind weitgehend einig, dass in der jüngeren Geschichte Präsident Lyndon B. Johnson am meisten für Schwarze getan hat. In seiner Amtszeit wurde 1964 ein wichtiges Anti-Diskriminierungsgesetz beschlossen und ein Jahr später eine Wahlrechtsreform, die das Wahlrecht von Schwarzen und Angehörigen anderer Minderheiten sicherte.

2.Behauptung: „Unsere NATO-Partner waren bei ihren Verteidigungsausgaben sehr weit im Hintertreffen. Aber nach meinem starken Drängen haben sie eingewilligt, zusätzlich pro Jahr 130 Milliarden zu zahlen ...“

Bewertung: Das ist in der Tendenz richtig, im Detail aber falsch.

Fakten: Trump fordert die übrigen NATO-Staaten seit Beginn seiner Amtszeit auf, ihre Verteidigungsausgaben anzuheben – auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. Dazu hatten sich die Mitgliedsstaaten aber bereits 2014 verpflichtet. Die 130 Milliarden beziehen sich übrigens nicht auf ein Jahr, sondern auf den Zeitraum von Anfang 2016 bis Ende 2020.

3.Behauptung: „Wenn Joe Biden an die Macht kommt, wird die radikale Linke die Mittel für Polizeistellen in ganz Amerika streichen.“

Bewertung: Das ist irreführend.

Fakten: Trotz der Forderung mancher linker Demokraten lehnt Biden Pauschalkürzungen von Polizeibudgets ab.

