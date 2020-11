Fünf Stunden lang blieb es auf dem Twitter-Kanal von US-Präsident Donald Trump gestern erstaunlich ruhig. Während seine Anhänger vor Wahlzentren in Arizona, Michigan, Pennsylvania, North Carolina und Georgia zum Teil bewaffnet aufmarschierten, bunkerte sich Trump in Erwartung weiterer Hiobsbotschaften in dem von hohen Barrikaden eingezäunten Weißen Haus ein. Vertraute beschrieben seine Stimmung als "niedergeschlagen", "deprimiert" und "müde".