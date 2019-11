"Dann verschwindet das Heer von der Landkarte"

Verteidigungsminister Thomas Starlinger wird seit Wochen nicht müde, vor einem Bankrott des Bundesheeres zu warnen. Bei seinem Truppenbesuch im Libanon danach gefragt, ob er denn das Gefühl habe, gehört zu werden, ist seine Antwort deutlich. "Ja, ich habe das Gefühl, gehört zu werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob bei allen Entscheidungsträgern."

Das Bundesheer sei längst "an der Kante des Machbaren" angelangt. Die nächsten Wochen würden daher über die Zukunft des Heeres entscheiden – "und was davon übrigbleibt". Ein Plus im Budget von 400 Millionen Euro pro Jahr – das sickerte aus den Regierungsverhandlungen durch – würde nicht reichen. "Gibt es besagte 400 Millionen, also vier Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren, heißt das, das Bundesheer verschwindet von der Landkarte. Dann verschwinden 40 bis 50 Prozent der Kasernen, wir können maximal noch 50 Prozent der Rekruten ausbilden und müssen uns im Ausland auf einen Einsatzraum mit 600 Soldaten beschränken", sagte Starlinger im OÖN-Gespräch. Derzeit stellt Österreich 1000 Soldaten bei UN-Einsätzen – die größten Kontingente sind im Kosovo, in Bosnien und im Libanon.

"Unterste Schmerzgrenze"

Den Überlegungen von Michael Schaffer, dem Präsidenten der Milizverbände, den Präsenzdienst auf vier Monate Grundausbildung plus zwei Monate Milizübungen zu ändern, kann der Minister nichts abgewinnen. "Sechs Monate Ausbildung sind aus militärischer Sicht die unterste Schmerzgrenze. Bei der Polizei sind es mindestens zwölf bis 13 Monate. Ich könnte daher keinem Soldaten in die Augen schauen, wüsste ich, dass er nur vier Monate Ausbildung bekommt. Das wäre unmoralisch für die Soldaten, verantwortungslos gegenüber den Kommandanten und noch verantwortungsloser gegenüber der Bevölkerung."

Mit "Zuckerl" zur Verlängerung

Im Übrigen kann sich Starlinger vorstellen, mit einem "Zuckerl" eine freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate schmackhafter zu machen: durch ein Monatsgehalt von 1000 Euro (derzeit 321 Euro). Ungeachtet der tristen Aussichten hat er Vorstellungen, wie das Heer als Arbeitgeber attraktiver werden könnte. In den kommenden zehn Jahren gehen rund 25 Prozent der Aktiven in Pension. Das ermögliche einen Systemumstieg vom lebenslangen Beamten zum Zeitsoldaten. Einerseits könnten bei dieser Verpflichtung auf Zeit verstärkt Weiterbildungsangebote aufgenommen werden, andererseits bliebe es dem Heer vorbehalten, danach zu entscheiden, wer bleibt und wer nicht.

Apropos bleiben: Unter welcher Voraussetzung kann sich Starlinger vorstellen, Minister zu bleiben? "Wenn unsere Bemühungen erfolgreich sind, also das Regierungsprogramm wesentliche Ableitungen unseres BH-2030-Plans beinhaltet, und mich der Bundeskanzler fragt, ob ich an der Umsetzung mitwirken will, dann sage ich: Ja, gerne."

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at